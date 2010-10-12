''İslam topraklarıişgallerden kurtarılmalı”

Dünya barışı ve küresel adaletin tesis edilmesi için güçlü ve etkin mekanizmalar kurulması gerektiğinin işaret edildiği sonuç bildirgesinde İslam coğrafyasının farklı bölgelerindeki işgallerin sona erdirilmesi çağrısı da yapıldı. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) 10. Konsey toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı. Sudan, Amerika, Malezya, Kuveyt, Sri Lanka, Lübnan, Fas, Endonezya, Makedonya, Pakistan, Bulgaristan, İsveç, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Suriye, Azerbaycan ve Bahreyn temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıda İDSB’nin son üç aylık faaliyetleri değerlendirildi. Açıklanan sonuç bildirgesinde ise işgal altındaki İslam topraklarına vurgu yapıldı ve sivil inisiyatifin önemine işaret edildi. Sonuç bildirgesi şöyle: 1. İslam dünyasının her ölçekte ve her sahada birlik idealinin başarılması için kurulan İDSB, birlik ve beraberliğin de tesis edilmesi için daha yoğun gayret sarf edilmesi gerektiğine vurgu yapar. 2. İDSB, dünya barışı ve küresel adaletin tesis edilmesi için güçlü ve etkin mekanizmalar kurulması gerektiğine işaret eder. 3. İDSB şeffaflık, hesap verebilirlik, insan hak ve hürriyetlerine saygı gibi en temel prensiplerin İslam ülkelerinde vazgeçilmez bir idare sistemi olarak kabul ve tatbik edilmesini destekler. 4. Dini, sosyal, ekonomik ve sair alanlarda uluslararası çapta gelecek nesilleri olumsuz etkileyen meydan okumaların olduğu açıktır. Sivil toplum kuruluşlarının bunlara karşı cevap verebilecek yeterliliğe ve güce kavuşmaları için tüm yollara başvurulmalıdır.



İŞGALLERİN SON BULMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ



5. Toplumun çekirdeği olan aileye bir kez daha ve ciddi şekilde önem verilmesi gerekmektedir. Güçlü aile yapısının tesis edilmesi, ailenin muhafazası ve yapısal sorunları gibi çok boyutlu şekilde meselenin ele alınacağı bir uluslararası konferans Mayıs 2011’de Endonezya’da yapılacaktır. 6. Konsey; Filistin, Irak ve Afganistan’daki işgallerin sona erdirilmesi; Kafkasya, Doğu Türkistan, Tayland, Keşmir ve diğer coğrafyalardaki haksızlık ve zulümlerin bitmesi çağrısında bulunmaktadır. Yine konsey Bulgaristan gibi Müslümanların azınlık olarak yaşadığı ülkelerde haksız ve çift yanlı politikalara ve uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunmaktadır. 7. İDSB konseyi, sürekli olarak dünya gündemini meşgul eden ve özellikle İslam alemini rahatsız eden İslam karşıtlığı ve İslamofobya’nın bir insanlık suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgular. 8. İDSB, başta insani yardım olmak üzere insan hakları, aile, çocuk, kadın, medya, eğitim ve hayatın sair alanlarında faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşlarının tam bir koordinasyon içerisinde işbirliği ile hareket etmeleri gerektiğine işaret eder.