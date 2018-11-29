“İslam toplumlarının güvenliğini tehdit eden hareketlere karşı birlikte mücadele edilmeli”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Katar temaslarının ikinci durağı, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı oldu.

Ürdün’de gerçekleştirdiği resmi temasların ardından Katar’a geçen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada ilk olarak Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari’yi ziyaret etti.

Başkan Erbaş, ziyarette yapmış olduğu açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek, iki ülke arasındaki stratejik, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin yanında din hizmeti yürütenDiyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığıarasındaki işbirliğinin de en üst düzeye çıkarılmasını istediklerini söyledi.

Başkan Erbaş’tan Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak hareket önerisi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı arasında ortak yapılabilecek çalışmalarla ilgili önerilerde bulunan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“İki ülke, İsrail’in son zamanlarda Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya karşı sergilediği tutum karşısında ortak hareket etmeli ve diğer Müslüman ülkelere örnek ve rehber olmalıdır. Balkanlar,Orta Asya ve Afrika'da Müslümanların karşılaştığı sorunlara ilişkin iki ülke tarihi bağlarıyla, bilgi ve tecrübe birikimini kullanarak ortak çalışmalar yürütmelidir. Küresel olarak islamofobi ile mücadele konusunda ilmi ve akademik çalışmaların yanı sıra medya ve sosyal medya alanlarında da işbirliği yapılmalıdır.Gerek iki ülkenin sahip olduğu geleneksel dini değerlerin güçlendirilmesi gerekse dini referanslı terör ve şiddet eylemlerine karşı daha güçlü bir duruş sergilenmesi için iki ülkenin dini kurumları arasında yapılacak çalışmalara hukuki bir zemin oluşturmak maksadıyla ‘İşbirliği Protokolü’ imzalanmalıdır ve buna ilişkin taslak metnimiz daha önce bakanlığınıza ulaştırılmıştır.”

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ile ilahiyat alanında eğitim alan öğrencilerin Arapça dilyeterliliklerinin geliştirilmesi konusunda ortak projeler geliştirilmesini dile getiren Başkan Erbaş,eğitim alanında öğrenci ve öğretim görevlisi değişikliği sağlanaraktecrübe paylaşımına da imkân verilmesi gerektiğini kaydetti.

“İslam toplumlarının güvenlik ve istikrarını tehdit eden şiddet yanlısı akımlar, terör ve tekfir hareketleri gibi yapılarla mücadele alanında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması konusunda ortak uluslararası konferanslar düzenlememiz çok faydalı olacaktır” diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Dinin genel hükümlerinden uzaklaştırıcı ve ifsada neden olan eylemler ve bu eylemlerin kaynakları, yayılma usulü ve yöntemi ile mücadele metotları hususlarında önleyici yayınlar hazırlanması konusunda işbirliği yapılmalıdır. İnsani ve hayri yardım projeleri alanında vakıflar aracılığı ile bilgi ve tecrübe paylaşımı hususunda işbirliği yapılmalı, ortak projeler uygulamaya konulmalıdır.”

Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Kuvari“Türkiye mazlumdan yana oldu”

Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuvari, Katar’ın zor günlerinde Türkiye’nin verdiği desteği dile getirerek,“Biz mazlum ve haksızlığa uğramış bir topluluğuz. Türkiye mazlumdan yana bir tavır alarak duruşunu göstermiştir. Biz, Türkiye’nin o zor günlerde yanımızda duruşunu kesinlikle unutmayız. Ve biliriz ki Türkiye zor günlerde bizim yanımızda duracak bir ülkedir. Kötülüklere ve ambargolara karşı göstereceğimiz en güzel duruş, birlik ve beraberliğimizdir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daha da ilerilere taşıyarak daha güçlü hale getiririz.”

Kuvari, “Yanlış din algısına hizmet eden akımların başını çeken insanlara karşı verebileceğimiz en iyi ders, bizim doğru din anlayışını anlatmamız ve birlik ve beraberliğimizi sağlamaktır” dedi.

Ziyarette, Başkan Erbaş’a, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzey yöneticileri eşlik etti.