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Lig'de 1 golü bulunan Islam Slimani: Forvetin işi gol atmaktır

Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de Cezayirli futbolcusu Islam Slimani, açıklamalarda bulundu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:42
Lig'de 1 golü bulunan Islam Slimani: Forvetin işi gol atmaktır

Slimani, Fenerbahçe Televizyonu'nda yer alan röportajında, Süper Lig'in ilk yarısındaki kötü performansları konusunda, "Her kulüpte böyle anlar, dönemler yaşanır. Genel itibarıyla böyle durumlarda hoca değişikliği yaşanır. Yeni bir hocamız var. Hocamızın kendi çalışma tarzı var. Bunu gayet iyi bir şekilde antrenmanlarda da görebiliyoruz. Takım içerisinde farklı bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Herkes istekli, herkes gayretli, takıma her şeyini verme çabası içerisinde. Herkes takıma faydalı ve başarılı olmamamızı istiyor." ifadelerini kullandı.

"Gücümüz kesinlikle taraftarlarımız"

Ligin ikinci yarısında gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istediklerini kaydeden Slimani, "Türkiye'de şunu fark ettim, gerçek gücümüz kesinlikle taraftarlarımız. O nedenle sonuna kadar, son ana kadar bizim arkamızda olsunlar. Onlara söz veriyoruz. Onları mutlu etmek için saha içerisinde her şeyi yapacağız. Ligin ilk yarısında onlar üzerlerine düşeni yaptı. Artık ligin ikinci yarısında biz de üzerimize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Forvetin işi gol değildir"

Slimani, "Forvetler gol atamadığı zaman eleştirilir, bu son derece normal. Futbol, forvet oyuncularından golü talep eder. Ben kendimi çok iyi tanıyorum ve sahaya çıktığım zaman da elimden gelen her şeyi yapıyorum, bence önemli olan da bu. Forvetin işi gol atmaktır. Gerçek Slimani'yi görecekler." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:42
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Türkiye
  4. Cezayir
  5. Slimani

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