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İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslümanlıkla şereflendi!

Müslümanlara duyduğu "nefret" nedeniyle bombalamayı planladığı İslam Merkezini ziyaret ettikçe İslam ile tanışıp Müslüman olan ABD'li eski bir asker yaşadıklarını anlattı.

26 Mart 2019 Salı 08:42
İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslümanlıkla şereflendi!

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından beyaz ırkçılığı ve İslamofobi tartışmaları alevlenirken, ABD'li eski asker Richard McKinney hikayesi ile fark yaratıyor.

McKinney, Indiana'daki İslam Merkezine bombalı saldırı düzenlemeyi düşünen bir eski askerden, aynı merkezin başkanı olmaya giden yolu yerel basınla paylaştı.

Yerel basındaki haberlere göre, ABD Deniz Piyadeleri bünyesinde Ortadoğu, Somali, Filipinler, Güney Amerika gibi bölgelerde uzun yıllar görev yaptığını belirten McKinney, ülkesine döndükten sonra içinin "Müslümanlara karşı nefretle" dolduğunu belirtti.

El yapımı bomba ile islam merkezine saldırmayı planlıyordu

İlerleyen dönemlerde aklına bir camiyi yok edip, çok sayıda Müslümanı öldürmek ya da yaralamak fikrinin düştüğünü ve kendi el yapımı bombasıyla yakınlardaki Muncie İslam Merkezi'ne saldırmayı tasarladığını anlattı.

O dönemde yakalanıp, cezaevine girmeyi dahi umursamadığını anlatan McKinney, bir gün küçük kızının eve gelip sınıflarına gelen yeni bir Müslüman çocuğun kıyafetlerini anlatması üzerine, mahalledeki İslam Merkezine giderek Müslümanlarla tanıştığını belirtti.

İslam ile tanışıp müslüman oldu

Gittiği İslam merkezindeki Müslümanların kendisine Kur-an'ı Kerim'den ayetler okuduğunu ve 8 haftada İslam'dan etkilendiğini belirten McKinney, "Cami'de her gün daha uzun saatler harcamaya başladım ve her şey çok mantıklı gelmeye başladı. Şehadet getirip, Müslüman olmak istedim ve oldum." ifadelerini kullandı.

Müslüman olduktan sonra birçok insan için ilham kaynağı haline geldiğini anlatan Richard McKinney, şu anda bir zamanlar bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı Muncie İslam Merkezi'nin başkanı.

İslam ile ilgili yanlış düşünceleri ve duyguları düzelterek Müslüman toplumu desteklemeye devam ettiğini kaydeden McKinney, "İslam Merkezi ve buradaki insanları korumak için ne gerekiyorsa yaparım." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 08:42
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  4. İslam
  5. Müslümanlık

YORUM YAZ

  • mutmainemutmaine14 dk önce
    Yorum yazan bir hazımsız var,heşeye bir nal takıyor..,bu adam gibi ne zaman doğruyu görecek !
  • anadolu kartalıanadolu kartalı42 dk önce
    ALLAHIN HİDAYET ETTİĞİ BİRKİMSEYİ KİMSE SAPTIRAMAZ SAPTIRDIĞINI KİMSE HİDAYETE ERDİREMEZ.
  • AbdullahAbdullah50 dk önce
    Adamın babası zaten müslümanmış.
  • mahmut gulgenmahmut gulgen1 sa önce
    Tam olarak “SENİ ÖLDÜRMEYE GELEN SENDE DİRİLSİN” kabilinden bir durum
  • AHMETAHMET1 sa önce
    Bir an Pavlus geldi aklıma! güzel, hoş hikaye, gerçekse ne mutlu! Ama oradakilerin de tarihte yaşanan Pavlus'un hikayesini göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları gerekir. Şimdi oranın başkanı olarak milletin inancına küçük küçük yanlışlar sokabilir!
  • Mehmet AlagözMehmet Alagöz1 sa önce
    İslama saldıran vicdansız zalimlerin bütün korkusuda bu vicdanı olan aklı olan bir insan islam ile kuran ile objektif olarak buluştuğunda islamı seçmemesi çok zor

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