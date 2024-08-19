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Ekonomi İslam Memiş bu kez en fazla para kazandıracak yatırım aracını duyurdu... Gram altın ile ilgili şok tahmin!
Ekonomi

İslam Memiş bu kez en fazla para kazandıracak yatırım aracını duyurdu... Gram altın ile ilgili şok tahmin!

Yeniakit Publisher
2024-08-19 20:15:00 - 2024-08-19 20:28:37
İslam Memiş bu kez en fazla para kazandıracak yatırım aracını duyurdu... Gram altın ile ilgili şok tahmin!

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Gram altınla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulunurken bu kez en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı!

Finans analisti İslam Memiş tarafından bu hafta yapılan analizlere göre yatırımcılar için de altın değerinde önerilerde bulundu. Bu hafta en fazla kazandıracak yatırım aracını da açıkladı.

İslam Memiş TV100'de kaleme aldığı yazısında, borsa, dolar, euro, ons altın, gram altın, gümüş gibi yatırım araçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Memiş, "Bu hafta merkez bankalarının haftası olacak." dedi.

Volatilitenin yüksek olacağını bu yüzden kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini aktardı.

Memiş, ayrıca bu hafta kazandıracak yatırım enstrümanını açıkladı.
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Memiş'in değerlendirmeleri şöyle;

"Bu hafta kısa vadeli işlemlerden uzak durmalıyız. TCMB faiz kararı, Fed tutanakları ve Jackson Hole toplantısı izlenmeli.

Merkez Bankası’nın Kasım ayına kadar faizi değiştirmeyeceğini düşünüyorum.

Kasım-Aralık aylarında 250-250 toplamda 500 baz puanlık faiz indirim bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jakson Hole toplantısındaki konuşması takip edilecek.

Fed’in Eylül ayı itibariyle 2 kez faiz indirim beklentisini fiyatlanıyor.

Ons altın fiyatı 2 bin 480 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketlendi.

Kâr satışlarıyla 2 bin 480 dolara düşebilir. 2 bin 470-2 bin 517 dolar aralığı takip edilecek.

Gram altın ile ilgili şok tahmin!

Gram altın içinse, serbest piyasada 2.705 TL seviyelerinin iki kez test edildi. ağustos ayı beklentisi 2.730 TL. Yıl sonu tahmini ise 3.000-3.500 TL aralığında.

Borsada 9 bin 750-10 bin 200 pıan aralığını takip edeceğim. 9 bin 400 puan seviyesiyle alakalı beklentim sürüyor.

Dolar/TL 33,68 lira, euro/TL 37,13 lira seviyesinden haftayı bitirdi.

Euro, dolara kıyasla daha pozitif ayrışabilir. Beklentim 1,12 olduğundan 1,10 seviyesinin altındaki seviyeler alım fırsatı olacak.

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