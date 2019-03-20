İslâm medeniyeti ve geleceğimiz

Şefik Azizoğlu

Bu başlık sebepsiz yere ve boşuna atılmamıştır. Bu güzel vatanda yaşayan herkesi ilgilendiren hayati önem taşıyan sorunlar silsilesi gibi dipdiri olarak duruyor. Bu büyük sorun neden bu kadar önemli? Osmanlı’nın yıkılışı ile beraber tam yüz yıl geçti. Dinimizin bize öğrettiği önce inanç ve sonra ahlak meselesini adeta yaşantımızdan çıkardık. Savaşları ve yoksulluğu bu hayatımızdan çıkardığımız değerlerin olmayışına bağlayabiliriz.

Osmanlı’nın zayıfladığı o dönemde bile bu kadar pasif bir eğitim verilmemişti. Şimdi bu önemli konuyu biraz açalım. Osmanlı yıkıldı demeyelim. İçimizdeki vatan ve millet düşmanlarında büyük katkısıyla yıkıldı. Sonra yeni bir yönetim şekline geçtik. Geçmez olaydık.

Cumhuriyetin kuruluşu ile beraber başta maneviyatımız ve geleceğimizi ilgilendiren eğitim meselesi nasıl şekillendi ona bakalım. Harf devrimi ile başlayan gelişmeler hem inancımızdan hem de mevcut eğitimimizden etti. Ülkemizin topyekûn her kesimi kör ve cahil bırakıldı. Bir nesil nasıl cahil durumuna düşer? Cevabı onun can damarını kesersen tabiî ki… O zaman ki yönetimler sözde millete iyilik yaptım zannettiler. Onun kullandığı harfleri ortadan kaldırdın daha ne yapacaksın. Sonraki nesil babasının ve dedesinin mezar taşını bile okuyamaz hale geldi. Yeni harf yeni nesil.. Hadi gücünüz yeterse yetiştirin bakalım. Bu yeni harflerle yetişen neslimiz dünya ülkelerinin çok gerisinde kaldı. Hiç boşuna yormayın kendinizi. Ne yapalım başa gelen çekilir. Belki dünya ülkelerini yakalarız. Peki manevi hayatımızda ne yapacağız?

Bizim hayatımızın her anı bizleri iki cihanda ebedi saadete kavuşturacak dinimizi öğrenmemiz gerekmez mi?

Maalesef din eğitimi ehil ellerde değil. Sebebi anne babaların bazılarının bu konuyu önemsememesi. Din eğitimi önce aileden başlar. Beş altı yaşına gelen çocuk Allah’a inanmayı, iyiliği ve kötülüğü öğrenmeli. Ebeveynin ‘Benim din konusunda bilgim yok.’ Deme hakkı yok. Çocuğuna doğruyu yanlışı göstermeyi önemsemeli. O çocuk bir gün bana neden dinimi öğretmedin derse ne diyeceksiniz. İlkokula giden çocuğunuza ‘Yavrum sana ait olmayan paraya sakın elini sürme’ demek içinizden gelmiyor mu? Yetişme çağına gelen evladına yolda yürürken büyüklere nasıl davranılır öğretiyorlar mı, toplu taşımada büyüklere ve yaşlılara yer ver diyorlar mı? Zaten dinin sana bunları emrediyor. Allah rahmet etsin babam yolda bir torba altın bulsan dahi sen alma kim alırsa alsın derdi 65 sene önce…

Biz de o nasihatları çocuklarımıza ve torunlarımıza öğretiyoruz. Çünkü sorumsuz bir şekilde büyüyen çocuk her zaman sorun olur. Sizden biri olarak aileler ne olur vallahi yeni yetişenleri bırakmayın. Çok kötü ve sorumsuz bir nesil geliyor.

Önce vatanına ailesine çevresine saygılı olan bireyler olması gerekir. Batı kültür ve medeniyetine bel bağlayan bazı kesimler batının hem demokrasi hem insan haklarında bir hiç olduğunu bütün dünya görmüş oldu. Maksadım kimseyi rencide etmek değil. İnancı olmayanlar bana dert değil. Allah(c.c) herkese akıl ve fikir vermiş yeter ki o akıl ve feraseti yerinde kullansın. Bu vatana hayırlı evlatlar yetiştiren anne babalara ne mutlu…

Selâm ve dua ile…