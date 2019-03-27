İslam mecmuası yayınlandı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış, Doç. Dr. Mustafa Göleç ve Arş. Gör. Ömer Faruk Köse tarafından yayına hazırlanan İslâm Mecmuası okuyucularıyla buluştu. “Dinli bir hayat, hayatlı bir din” şiarı ile 1914-1918 yılları arasında 63 sayı olarak yayınlanan İslâm Mecmuası’nın çeviri metnine on beş akademisyen katkı sağladı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından desteklenen, yürütücülüğünü Öğretim Üyesi Dr. İlhami Danış’ın, danışmanlığını Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un üstlendiği projenin sonucunda üç ciltlik bir eser ortaya çıktı.