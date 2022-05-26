Bu sabah mahallemin çay ocağına uğradım. Arkadaşlar her ağızdan konuşmaktaydılar. Doğru yanlış herkes eteğindekileri ortaya dökmekteydi.

Biri İslam’ın şartı diye birşey olamaz diğer biri Kur’an’da şahitliklerde iki kadın bir erkek diye birşey yoktur diğer biri ise Kur’an’da miras taksiminde iki erkek bir kadın diye birşey yoktur vb. gibi konularında söz söylemektedirler.

Konuşmalar uzadıkça benim gülümsemem daha da artarak devam etmekteydi. İnsanlarımız bilmedikleri hususlarda konuşarak mesul altına girdiklerinin farkında değiller.

İslam, konuşurken konuşulanlara dikkat edilmesini emreder. Bakın emreder diyorum gerisini siz düşünün. Çünkü konuşulanlar ağızdan çıktıktan sonra yazıldığını kutsal kitabımız bizlere bildirmektedir. Ergenlikten sonra her konuştuğumuz yazılıyor. Ondan olacak konuştuklarımız ağzımızdan çıktıktan sonra bizleri sorumlu bırakmaktadır.

Yaratıcı Allah bir konu hakkında bilgi sahibi değilseniz zikir ehline sorunuz diye bizlere yol göstermektedir. Ondan olacak bir konu hakkında bilgi sahibi değilsek bir bilene soracağız ki konu hakkında yanlış bilgi üretip insanların hata yapmalarına ve günah işlemelerinin önüne geçilmiş olunsun. Yukarıda yazdığım çay ocağındaki konuşulanlar hakkında yanlış bilgi sahibi olduğundan dolayı insanları hataya sevk etmesinden korkunulur. Çünkü Kur’an’da yok dedikleri her şey aslında Kur’an’da var da ondan. Biraz kutsal kitabımızın içi karıştırılmış olsaydı böyle galat hatalarla konuşulup insanlar günaha sevk edilmiş olmazdı. Hem okumuyorlar hem de akıllarına gelenleri aslı astarı olup olmadığına bakmadan konuşmalar kusura bakmayın ama insanı sorumlu tutmaktadır. Eğer bir konuda bilgi sahibi değilseniz bir bilene sorarak konu hakkında doğru bilgiye ulaşılabilir. Orada ben vardım. Konuyu bana sorarak konunun aslı ortaya çıkabilirdi. Hem sormuyorlar hem de kafalarındaki boş düşünceleri başkalarının kabul etmesine çalışmaları biraz sıkıntılı gibi durmaktadır. Üzülerek söylemek isterim ki bizlerin insanları ağızdan çıkanların kişiyi mesul altına aldığını bilmiyorlar. Burada biraz durup başımızı ellerimizin arasına alınıp konuşmadan önce konuştuklarımız nereye gidiyor diye bir düşünmemiz lazım gelmektedir. Konuşulanlar hem kişiyi mesul bırakmakta hem de başkalarının yanlış bilgilenmesine sebebiyet verilmektedir. Bu durum çok sıkıntılı.

Bir de işin başka bir boyutu var. İnsanlarımız bilerek yada bilmeyerek kendi inançları doğrultusunda Kur’an’da vardır yoktur demeleri başka bir sıkıntıyı ortaya çıkarmaktadır. Yok dedikleri Kur’an’da varsa bu durumda ne olacak?! İnsan dinden çıkmakla karşı karşıya kalmayacak mı?! Ben cevap vereyim kalacak. Eee daha ne adına bilmediği ya da bilip de inanmadığı bir şeyi başkalarına anlatarak hem kendisinin hem de başkasının mesul durumda kalmasına sebebiyet vermektedir?! Biraz daha izanla düşünüp konuşmak lazım gelmekte değil mi?! Bakınız Kur’an’daki Mü’minün suresinin ilk ayetlerinde yaratıcı mü’minlerin vasıflarına sayarken onlar boş sözden de uzak dururlar demekte. Yani boş konuşmazlar. Yani mâlâyani konuşmazlar. Konuşulanların insanı sorumlu tutmakta olduğunu bilirler. Sizler asrı saadette ve dedelerimiz, ninelerimiz, Osmanlılar zamanında boş konuşan bir tane adam bulamazsınız. İslamın yaşandığı dönemlerde insanlar; kadınıyla, erkeğiyle konuşulanlar insanı sorumlu tutmakta olduğunu bildiklerinden boş konuşmamak için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Çay ocaklarında insanlarımız dinliyorum da konuşulanlar ya futbol ya para yada siyaset. Bunca savrulmalar karşısında nasıl vakit buluyorlar da bilmedikleri hususlarda kişiyi sorumlu bırakacak dini konularda konuşuyorlar inanın bana anlamış değilim.