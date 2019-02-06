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İslam karşıtlarından Muhammed Salah'a çirkin saldırı!

İngiliz devi Liverpool'da forma giyen Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah'a yönelik İslamofobik tezahürat yapıldığının ortaya çıkması üzerine polis, inceleme başlattı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:07
İslam karşıtlarından Muhammed Salah'a çirkin saldırı!

Pazar günü oynan West Ham United - Liverpool maçında Muhammed Salah'ın Müslüman kimliğine yönelik hakaret içeren tezahürat yapıldığını gösteren bir video ortaya çıktı.

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, "4 Şubat Pazar günü Londra Stadı'nda oynanan West Ham - Liverpool maçında bir oyuncuya yönelik ırkçı ifadeler içeren sözlü saldırıyı gösteren videonun farkındayız. Memurlarımız videoyu inceliyor. Henüz hiçbir gözaltı yapılmadı ve incelemeler devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Polis açıklamasında görgü şahitlerinin de kendilerine başvurması çağrısında bulunuldu.

West Ham United'dan yapılan yazılı açıklamada da kulüp olarak şiddet içeren ve istismara giren hiçbir davranışa hoşgörü göstermedikleri belirtilerek, "Herkese açık bir kulübüz. Yaş, ırk, din, inanç, medeni durum, cinsiyet, cinsel yönelim ve özür ayrımı olmaksızın herkes Londa Stadı'nda sıcak bir şekilde karşılanır." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'de ırkçı ve İslam karşıtı gruplar özellikle futbol taraftarları arasında örgütleniyor.

Bu tür grupların en büyüğü olarak bilinen "Football Lads Alliance" son 2 yılda başkent Londra'da gerçekleştirdiği kalabalık yürüyüşlerle gündeme gelmişti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:07
  1. West Ham United
  2. Liverpool
  3. Muhammed Salah
  4. Scotland Yard

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