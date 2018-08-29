İslam karşıtı Wilders'in başına ödül koydular!

Hollandalı İslam karşıtı siyasetçi Geert Wilders'ın Hz. Muhammed konulu "karikatür yarışması" düzenlemesine yoğun tepki gösterilen Pakistan'da ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif, Wilders'in başına ödül koyduğunu açıkladı.

Twitter üzerinden bir video yayınlayan 32 yaşındaki kriket oyuncusu, "Ben Müslümanım. Peygamberimizle alay eden Wilders'in başına 3 milyon rupi (yaklaşık 20 bin dolar) ödül koyuyorum" dedi.

Bu arada dün Lahey Merkez İstasyonu'nda Wilders'e saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin de Pakistanlı olduğu ortaya çıktı. Polis güvenlik tehdidinin ciddi olduğunu söylüyor.