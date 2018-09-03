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İslam karşıtı Wilders'e tepkiler büyüyor!

Hollanda'da ırkçı ve İslam karşıtlığıyla bilinen Wilders'e bir tepki de Mısır'daki Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib'den geldi. Tayyib, Hollanda'dan Geert Wilders'e karşı sert tavır alınmasını istedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 22:39
İslam karşıtı Wilders'e tepkiler büyüyor!

Mısır'daki Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, fikir ve ifade özgürlüğünün hiçbir şekilde din ve inançlara karşı saldırı için bir gerekçe olmaması gerektiğini söyledi. 

Ezher Şeyhliği tarafından yapılan açıklamada Tayyib, Kahire'deki Hollanda Büyükelçisi Laurens Westhoff''u kabulünde açıklamalarda bulundu. 

Tayyib, Hollanda'dan İslam karşıtlığının liderliğini yapan Geert Wilders'e karşı sert tavır alınmasını istedi. 

Hollandalı muhalefet liderlerinden Wilders Temmuz'da duyurusunu yaptığı "Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışması"nı geçen cuma iptal ettiğini açıklamıştı. 

Fikir ve düşünce özgürlüğünün önemine işaret eden Tayyib, bu türden çalışmaların dünya barışını tehdit eden bazı terörist grupların yaptığından daha az tehlikeli olmadığını vurguladı. 

Öte yandan açıklamada, Hollanda Büyükelçisi Westhoff''un Ezher'in bu yarışmaya karşı tavrına saygı duyduğunu ve ülkesinin dünyada Müslümanların duygularına karşı saygılı olduğunu belirttiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 22:39
  1. Wilders
  2. Hollanda
  3. Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib

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