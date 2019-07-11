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İslam karşıtı ve aşırı sağcı İngilize 9 ay hapis cezası

İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) eski Başkanı Tommy Robinson 9 ay hapis cezasına çarptırıldı - Kararı mahkeme önünde bekleyen Robinson destekçileri hükmün açıklanmasının ardından polise cam ve plastik şişe fırlattı- Zaman zaman gerginliğin yaşandığı gösteri sırasında polis bir Robinson destekçisini gözaltına aldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:27
İslam karşıtı ve aşırı sağcı İngilize 9 ay hapis cezası

LONDRA (AA) - İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) eski Başkanı Tommy Robinson'a mahkemeye hakaretten 9 ay hapis cezası verildi.

Başkent Londra'daki duruşmada Robinson, hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmaktan suçlu bulundu. Hakim, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson'a 9 ay hapis cezası verdi.

Daha önce yattığı süre göz önüne alınarak cezası 19 haftaya düşürülen aşırı sağcı İngiliz, bu sürenin yarısını yattıktan sonra serbest kalabilecek.

Kararı mahkeme önünde bekleyen Robinson destekçileri, hükmün açıklanmasının ardından polise cam ve plastik şişe fırlattı. Daha sonra parlamentoya kadar yürüyen grup, bir süre yolu trafiğe kapattı.

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı gösteri sırasında polis bir Robinson destekçisini gözaltına aldı. Polise tepki gösteren diğer protestocular, gözaltına alınan kişinin konulduğu aracın hareket etmesini önlemek için yere oturdu.

Sık sık "Tommy'i serbest bırakın" şeklinde sloganın atıldığı gösteride, İsrail bayrağının da taşındığı görüldü.

- Trump'a iltica için yalvarmıştı

İslam karşıtı İngiliz, karardan iki gün önce kendisine iltica hakkı tanıması için ABD Başkanı Donald Trump'a yalvarmıştı.

İngiltere'den acil olarak tahliye edilmesine ihtiyaç olduğunu belirten ve buna gerekçe olarak da "karanlık güçlerin iş başında olmasını" gösteren Robinson, açıklamasında "Durumuma bakması için Donald Trump'a yalvarıyorum, Amerikan hükümetine yalvarıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Aşırı sağcı İngiliz, hapishanede öldürüleceğini de ileri sürmüştü.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:27
  1. aşırı sağ
  2. mahkeme
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