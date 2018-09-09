İslam karşıtı politikacıdan geri adım

Münübe Yılmaz

İslam karşıtlığıyla bilinen, Hollanda Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders, Kasım ayında yapılacak olan Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasını Hollandalıların güvenliği gerekçesiyle askıya aldığını açıkladı.Geçtiğimiz hafta Hollanda’da saldırıya uğrayan iki Amerikalı turisti yaralayan kişinin 21 yasındaki bir Afgan olduğunun ortaya çıkmasından sonra, karikatür yarışmasından şimdilik vazgeçtiğini dile getiren İslam düşmanı politikacı, sadece kendisinin değil tüm Hollanda’nın güvenliğinin tehlikede olduğunu savundu. Daha önce, 10 Kasım’da yapılacak karikatür yarışmasına 200’un üzerinde başvuru olduğunu ve yarışmada 10 bin dolar ödül verileceğini söyleyen aşırı sağcı lider, yarışmayı iptal etmesinin ardından, "İnsanların düşünce özgürlüklerine asla sınırlama getirilemez, biz buna izin vermeyeceğiz. Fakat şimdilik bu yarışmadan vazgeçmek durumundayım” ifadesinde bulundu. Wilders, İslam’a karşı mücadelesinin devam edeceğini, hiçbir tehdidin kendisini durduramayacağını da belirtti.