0553 313 94 23

"İslam karalama kampanyalarına maruz kalıyor"

Mısır'da El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile görüşen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "İslam'ın karalama kampanyalarına maruz kaldığını" söyledi

02 Nisan 2019 Salı 19:18
"İslam karalama kampanyalarına maruz kalıyor"

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam'ın terör gerekçesiyle karalama kampanyalarına maruz kaldığını söyledi.

El-Ezher Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Görüşmede İslam’ın terör gerekçesiyle karalama kampanyalarına maruz kaldığını ifade eden Guterres, siyasi savaşlarda dini ve mezhebi sloganların kendi çıkarları için kullanıldığını, halbuki terörden en fazla zarar görenlerin Müslümanlar ve Araplar olduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, El-Ezher’in İslam’ın gerçek yüzü olduğuna vurgu yaparak, barışı kuvvetlendirmek için Vatikan gibi dini kurumlarla iletişime geçen El-Ezher Şeyhi Tayyib’in çağrısının önemli olduğunun altını çizdi.

Tayyib ise görüşmede, El-Ezher’in dünyada barışı tesis etmek ve insanlar arasında eşitliği sağlamak gibi hedeflerin hayata geçirilebilmesi için BM ile yardımlaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Tayyib ayrıca El-Ezher’in, "bütün insanların kardeş olduğu mesajını devamlı bir şekilde din alimleri, cami imamları ve bütün dünyadan eğitim görmek için El-Ezher’e gelen öğrenciler aracılığı ile verdiğini" söyledi.

El-Ezher Şeyhi Tayyib’in “Müslüman Bilgeler Konseyi” Başkanı olarak BM Genel Sekreteri Guterres’e Konsey’de gözlemci belgesi verdiği bildirildi.

Bugün Mısır'a gelen Guterres’in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 19:18
  1. Guterres
  2. İslam
  3. kampanya
  4. karalama
  5. maruz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da bir asker kendini vurdu!
    1. Samsun'da bir asker kendini vurdu!
    2. Heniyye'den "Ürdün'ün yanındayız"..
    3. Adana Kozan'da yeni muhtarı kura..
    4. Bitlis'te uyuşturucuya 2 gözaltı
    5. "İslam karalama kampanyalarına maruz..
    6. Sarı kantaron yağı neye iyi gelir |..
    7. Yangında, pencereden sarkıtılan anne..
    8. Ağrı Belediye Başkanı Sayan..
    9. MSB'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
    10. Boşandığı eşi ve kocasına kurşun..
    11. Kendini vuran asker ağır yaralandı
    12. Kesimoğlu’ndan itiraza karşı açıklama
    13. Balıkesir’de kaçak tütün operasyonu
    14. Otizmli bireyler farkındalık için..
    15. Eyüp Arın: “Golü rakibin direncini..
    16. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir..
    17. İlhan Özer: “9. dakikayı aşamıyoruz..
    18. Milli Savunma Bakanlığından..
    19. Okul önünde silahlı saldırı: Yaralılar..
    20. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    21. CHP'liler'in Ankara'da ilk işi logoyu..
    22. Miraç kandilinde hangi ibadetler..
    23. Hakkari Valiliğinden ‘dolandırıcılık’..
    24. Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Milli Savunma Bakanlığından açıklama:
    26. Edirne'de 233 düzensiz göçmen yakalandı
    27. Apartman bodrumunda ceset bulundu
    28. Rektör Kızılay, Afrikalı öğrencilerle..
    29. Kadın kolları başkanı Güven teşekkür..
    30. Yavuz: "Biz rakamlarımıza güveniyoruz..
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı