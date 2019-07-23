0553 313 94 23

İslam İşbirliği Teşkilatından "Sağlıkta Acil Durum" girişimi

23 Temmuz 2019 Salı 00:15
İslam İşbirliği Teşkilatından "Sağlıkta Acil Durum" girişimi

ANKARA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından "Sağlıkta Acil Durum Girişimi için Fikir Fırtınası" toplantısı düzenlendi.

Merkezden yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile İİT Genel Sekreterliği iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantı, Ankara'daki SESRIC'te yapıldı.

Toplantıda "2014-2023 İİT Stratejik Sağlık Programı" girişimi kapsamında sağlık alanında acil durumlara yönelik operasyonel plan ve mekanizmalar ele alındı.

Toplantıya, İİT Sağlık Yürütme Kurulu üyeleri olan Türkiye, Sudan, Endonezya, Malezya, Fas, Moritanya, Uganda'dan temsilciler ile sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Girişimle, İİT üyesi ülkelerdeki acil sağlık durumlarında paydaşların çalışmalarında koordine olabilmeleri amaçlanırken, üye ülkelerdeki sağlık hizmetleri çökmüş sistemlerin yeniden düzeltilmesi hedefleniyor.

Toplantıda konuşan yapan SESRIC Genel Direktörü Nebil Dabur, girişimin uzmanlık ile ağ ve kaynak aktarılması açısından üye ülkeler arasında uzun süreli iş birliğine katkı sağlayacağını söyledi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in mesajını katılımcılara ileten İİT Genel Sekreterlik Temsilcisi Abdunur Sekindi de üye ülkelerde hayatların kurtarılması ve acıların azaltılmasında paydaşların kaliteli sağlık hizmetlerindeki iş birliğinin önemini vurguladı.

Program kapsamında ortaya çıkan fikirlerin yer aldığı sonuç bildirgesi, İİT Sağlık Yürütme Kurulunda ve yıl sonunda Abu Dabi'deki İİT Sağlık Bakanları toplantısında detaylı olarak ele alınacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 00:15
  1. Nebil Dabur
  2. Sağlıkta Acil Durum Girişimi
  3. SESRIC
  4. Useymin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti İsrail şov yaptı! Filistinlilere ait bina patlayıcıyla yıkıldı
    1. Terör devleti İsrail şov yaptı!..
    2. İslam İşbirliği Teşkilatından..
    3. Bilecik’te bıçaklı kavga: 3 yaralı
    4. Takla atan otomobilden yara almadan..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2019
    6. ABD'den Çinli petrol şirketine "İran"..
    7. Sigorta şirketinden 7 kişinin hayatını..
    8. İdlib'e hava saldırılarında ölen..
    9. Yukatel Denizlispor'un ikinci etap..
    10. Irak Başbakanı Abdülmehdi, Ruhani ile..
    11. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'ya roket düştü
    12. Çevreyi rahatsız eden motosikletlere..
    13. TBMM Başkanı Şentop’tan Erzurum..
    14. Rusya ve Esed rejiminin İdlib..
    15. Irak Başbakanı'nda sürpriz ziyaret!
    16. Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı
    17. Alkollü sürücü yol kenarındaki..
    18. Trump'tan tehdit: 10 günde dünyadan..
    19. Fenerbahçe, Wolfsburg ile 1-1 berabere..
    20. Trabzonspor'un Avusturya kampı
    21. Hong Kong'da maskeli grubun..
    22. Kaçak sigara satan bakkallara operasyon
    23. İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu
    24. Yunanistan'da hükümet güven oyu aldı
    25. Sara hastası genç derede ölü bulundu
    26. Yardım vakfı gönüllüsü bombalı..
    27. Menemenspor, Can Sıkılmaz'ı transfer..
    28. Emin Evim Şirketler Grubu’ndan..
    29. Maçın ardından
    30. Ceylanpınar nerededir?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin ilk kadroları belli oldu! İşte o isimler
    Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin ilk kadroları belli oldu! İşte o isimler
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Ali Babacan cephesinden yeni parti için isim açıklaması
    Ali Babacan cephesinden yeni parti için isim açıklaması
    FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş
    FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş