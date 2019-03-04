İslam İşbirliği Teşkilatından Myanmar kararı

DAKKA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Uluslararası Adalet Divanı'nı (UAD), Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların yasal haklarının tanınması için harekete geçirme yönündeki kararı oy birliği ile kabul etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenen 46. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İİT'nin, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların yasal haklarının tanınması ve bu topluluğa karşı işlenen suçların sorumlularının adalet önünde hesap vermesi için UAD'ye harekete geçme çağrısı yapan kararı oy birliği ile kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Myanmar'a karşı UAD aracılığıyla yasal bir yol izlenmesi yönündeki kararın, ülkedeki Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı insan hakları ihlallerinin ve insanlığa karşı suçların sorumlularının hesap vermesi amacıyla uzun müzakerelerin ardından alındığı kaydedildi.

Bakanlığın "önemli bir diplomatik atılım" olarak nitelendirdiği kararın, 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenen 46. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının son oturumunda kabul edildiği bildirildi.



- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.







