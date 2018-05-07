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İslam İşbirliği Teşkilatından tüm dünyaya Arakan ve Kudüs çağrısı!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanları Dakka'da düzenledikleri toplantıda, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı "etnik temizlik" düzeyine ulaşan baskı ve şiddeti kınayarak İslam dünyasına birlik bereberlik çağrısında bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:05
İslam İşbirliği Teşkilatından tüm dünyaya Arakan ve Kudüs çağrısı!

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen İİT 45'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, Myanmar güvenlik güçlerinin Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman halka karşı uyguladığı sistematik şiddetin "etnik şiddet" düzeyine ulaştığına vurgu yapıldı.

Uluslararası uyarıların yinelendiği bildiride, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiği belirtilen eylemlerin sonlandırılması için uluslararası toplumun seferber edilmesi çağrısında bulunuldu.

Dışişleri bakanları, bölgedeki insani krizin çözümü için Arakan Eyaleti Tavsiye Komisyonunun (Annan Komisyonu) önerilerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlar ayrıca Arakanlı mültecilerin akınına uğrayan Bangladeş ile dayanışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Bildiride, "Arakanlı mülteciler konusunda ivedi adımlar atan ve Bangladeş'teki kamplara yardım ulaştıran ülkelere teşekkür ediyor, tüm üye ülkeleri zorla yurtlarından edilen Arakanlı Müslümanlara ve onlara sığınak sağlayan Bangladeş'e daha fazla destek olmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"ABD'NİN KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMA KARARINI REDDEDİYORUZ"

Kudüs konusuna da değinilen bildiride, İİT devlet ve hükümet başkanlarının, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı geçen aralıkta kabul ettikleri İstanbul Deklarasyonu'ndaki kararlar bir kez daha vurgulandı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Filistin davasının ve Kudüs-ü Şerif'in ümmet için öneminin altını bir kez daha çiziyoruz. Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı da dahil temel haklarına kavuşması ve başkenti Kudüs-ü Şerif olan, 1967 öncesi sınırlara sahip bir Filistin Devletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin tanınarak Filistinli mültecilerin uluslararası hukuka ve BM Genel Kurulunun 194 sayılı kararına uygun olarak yurtlarına dönmesinin sağlanmasını destekliyoruz. Bu bağlamda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddediyor ve büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşımak yönünde aldığı kararı kınıyoruz. Bu eylem hem uluslararası hukuka hem de İİT'nin 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlediği Olağanüstü Zirve'de ve BM Genel Kurulunun 21 Aralık 2017'de aldığı kararlarda ifadesini bulan uluslararası topluluğun ortak iradesine aykırıdır."

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:05
  1. İstanbul
  2. İslam İşbirliği Teşkilatı
  3. Kudüs
  4. Myanmar

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  • MEHMET GÖÇMEHMET GÖÇ35 dk önce
    MÜSLÜMANLAR HAREKETA DAHA NE KADER BEKLIYECEK YEHUDİLER ANINIDA HAREKETE GECMEKTE MÜSLÜMANA ALLAH AKILE VERSİN ÖZELLİKLE ORTA DOĞU MUSLUMAN ARAPLARA BEN ONLARADA İNNAMIYORUM FILISTINI KUDUSU KURTARIN İSRAİLLİN ZÜLMÜNDEN
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