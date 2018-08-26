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İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'i kınadı!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yeni konut inşa edilmesine onay vermesini kınadı.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:19
İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'i kınadı!

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in binlerce konutu kapsayan yeni yerleşim birimi inşasına onay vermesi gayrimeşru ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu" ifade edildi. 

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kamuoyuna sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail'in Yahudi yerleşim yeri inşasını önleme çağrısı yapıldı.

İsrail, Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşim biriminin 650 yeni konut inşa edilerek genişletilmesini onaylamış ardından işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere uluslararası hukuka göre statüsü tartışmalı olan Kudüs’ün farklı bölgelerinde, Yahudiler için toplamda 20 bin yeni konut, otel, sanayi ve ticaret alanları kurma kararı almıştı.

İSRAİL'İN GAYRİMEŞRU YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor. 
Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. 
Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor. 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 15:19
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