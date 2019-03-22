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İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Yeni Zelanda, Sudan ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü

22 Mart 2019 Cuma 17:41
İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ve Yeni Zelanda Etnik Topluluklar Bakanı Jennifer Salesa, Sudan Dışişleri Bakanı Eldirdieri Mohamed Ahmet, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Isse Awad ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı için İstanbul'da bulunan İran, Yeni Zelanda, Sudan ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu'nun temasları basına kapalı gerçekleşti. Yeni Zelanda görüşmesinde Etnik Topluluklar Bakanı Jennifer Salesa da yer aldı.


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:41
  1. Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

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