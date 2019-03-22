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İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin:- "15 Mart'ın İslamofobi'ye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz. Buna bütün ülkelerden destek bekliyoruz. Teröre ve İslamofobi'ye karşı ortak mücadele edildiğini ispatlamış oluruz. İnsanlar birlikte yaşama kültürünü anlamalı ve bunu güçlendirmeliyiz"

22 Mart 2019 Cuma 14:45
İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "15 Mart'ın İslamofobi'ye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz. Buna bütün ülkelerden destek bekliyoruz. Teröre ve İslamofobi'ye karşı ortak mücadele edildiğini ispatlamış oluruz. İnsanlar birlikte yaşama kültürünü anlamalı ve bunu güçlendirmeliyiz." dedi.

Useymin, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Yeni Zelanda'daki saldırının sadece İslam dünyasını değil tüm dünyayı sarstığını belirten Useymin, toplantının İslam ülkeleri arasındaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ve dünyaya ortak bir mesaj verildiğini söyledi.

İİT'nin tüm dünyadaki benzer terör saldırılarını yakından takip ettiğini aktaran Useymin, şöyle konuştu:

"Benzer olayları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürüyoruz. Medyada ve tüm ortamlarda dile getiriyoruz. Viyana'daki toplantılarda da saldırılar kınandı. Zirvede, ülkelerin terör olayına tepkilerini aldık ve takdir ettik. Birleşmiş Milletler de benzer konuda önümüzdeki günlerde toplantı düzenleyecek. 15 Mart'ın İslamofobi'ye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz. Buna bütün ülkelerden destek bekliyoruz. Teröre ve İslamofobi'ye karşı ortak mücadele edildiğini ispatlamış oluruz. İnsanlar birlikte yaşama kültürünü anlamalı ve bunu güçlendirmeliyiz."

Useymin, "Saldırının aslında İslam'la alakalı olduğu kadar insanlıkla alakası vardır. Saldırıyı burada net bir şekilde terör saldırısı olarak nitelendirdik." diyerek, şunları anlattı:

"Bu terör saldırısının ardından Yeni Zelanda hükümetine siyasi, hukuki ve insancıl tavırları nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda tüm üye ülkelerimiz de hemfikirdir. Onların duruşunu gerçekten takdir ediyoruz. Bu ayın 28'i ya da 29'unda bir heyet Yeni Zelanda'ya giderek ailelerle görüşecek ve taziyeleri kabul edecek. Onların acılarına ortak olmak istiyoruz. Bu vahim olaya karşı asla susmuyoruz. Terörün dili, dini, ülkesi yok. Bunu kabul etmeli ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bunu hiçbir dinin terör eylemi olarak nitelendiremeyiz."

- "Dijital dünyadaki kışkırtıcı dile karşı dikkatli olmalıyız"

İİT Genel Sekreteri Useymin, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının sosyal medya boyutuna da dikkati çekti.

Useymin, şunları kaydetti:

"İnternetten yayılan video gizli bir tehlikeyi de gözler önüne seriyor. Katliamın canlı yayınlanması bu konuda acil eylemler yapmamız gerektiğini de gösteriyor. Özellikle nefret söylemlerine karşı ortak hareket etmeliyiz. Dijital dünya konusu bizim için daha önemli bir konu haline geldi. Dijital dünyadaki kışkırtıcı dile karşı dikkatli olmalıyız. Büyük kitleleri harekete geçirecek negatif mesajları engellemeliyiz. Örneğin Avrupa'da başörtülü kadınlara karşı yapılan saldırılar da benzer kaynaklardan besleniyor. "

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:45
  1. İslam İşbirliği Teşkilatı
  2. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin
  3. Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı

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