İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hoşgörü kültürünün hakim olduğu Yeni Zelanda'da bile bu tür bir saldırının meydana gelmesi, insanlığın birlikte yaşama arzusuna kastedenlerin Christchurch'ten tüm dünyaya gönderdikleri bir tehdit mesajıdır. Bu terör saldırısını münferit bir vaka olarak görmek, işin doğrusu akla, mantığa uygun değildir." dedi.

Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çavuşoğlu, Yeni Zelanda devletine ve halkına başsağlığı, sabır ve metanet dileklerini sundu.

Çavuşoğlu, insanlık dışı terör eyleminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye'nin zirve dönem başkanlığı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Yeni Zelanda'ya gittiklerini hatırlatarak, saldırı kurbanlarının yakınları, halen tedavi gören yaralılar ve saldırıya uğrayan camilerin yöneticileriyle duygusal anlar yaşadıklarını anlattı.

İİT'nin selamlarını ve dayanışma mesajlarını ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, Yeni Zelanda halkının da bu ziyaretten çok mutlu olduğunu gördüklerini ifade etti.

- "Ülkede yaşayan Müslümanların sahiplenilmesini önemsiyoruz"

Çavuşoğlu, Yeni Zelanda makamlarını saldırı sonrası gösterdikleri örnek tutumlarından dolayı takdir ettiğini dile getirerek, "Ülkede yaşayan Müslümanların sahiplenilmesini ve samimi dayanışma mesajları vermesini önemsiyoruz. Olay karşısında ilkeli tavır alan Yeni Zelanda hükümet ve meclisinin bu tutumunun İslam ve yabancı düşmanlığı eylemlerinin sıklıkla görüldüğü ülkeler ve siyasetçileri tarafından örnek alınacağını umuyoruz." diye konuştu.

Bugünkü toplantının vahşi saldırıyı kınamak ve terörle mücadelede Yeni Zelanda hükümetiyle, halkıyla ve oradaki Müslümanlarla dayanışmayı sergilemek için önemli bir fırsat olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Aynı zamanda dünya genelinde İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı içeren eylemlere karşı tek vücut olduğumuzu göstermek için buradayız. Hoşgörü kültürünün hakim olduğu Yeni Zelanda'da bile bu tür bir saldırının meydana gelmesi, insanlığın birlikte yaşama arzusuna kastedenlerin Christchurch'ten tüm dünyaya gönderdikleri bir tehdit mesajıdır. Bu terör saldırısını münferit bir vaka olarak görmek, işin doğrusu akla, mantığa uygun değildir. İslam düşmanı, ırkçı ve dünyadaki tüm insanların huzurunu hedef alan bu zihniyete sahip çıkan insanlara da maalesef rastlıyoruz. Başbakan Ardern'in net açıklamalarına rağmen bu saldırının bir terör eylemi olduğunu dile getirmekten bile imtina eden siyasetçileri görmekten üzüntü duyuyoruz."

(Sürecek)