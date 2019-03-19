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“İslam, insanların barış içerisinde yaşamasını amaçlar”

Küba'nın Ankara Büyükelçisi LuisAlbertoAmorósNúñez’ı makamında kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslam, insanlarınbirlikte barış içerisinde yaşamasını amaçlar” dedi.

19 Mart 2019 Salı 22:12
“İslam, insanların barış içerisinde yaşamasını amaçlar”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Küba'nın Ankara Büyükelçisi LuisAlbertoAmorósNúñez’ı makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuk büyükelçiye teşekkür etti.

İki ülkenin dini kurumları arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Başkan Erbaş, Küba’daki Müslümanlar için din hizmetleri ve din eğitimi alanında her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Doğru bilgilendirilmeyen insanların, yanlış bilgiyle yanlış yollara sürüklenebileceğine işaret eden Başkan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, insanlara doğru dini bilginin eğitimini vermeye çalışıyoruz” dedi.

İslam’da aşırılığın olmadığını vurgulayan Başkan Erbaş, “Türkiye olarak her zaman aşırılıklardan uzak, orta yolu önceleyen, tercih eden bir din eğitimi, bir İslam anlayışına sahibiz” ifadesini kullandı.

Sömürgecilerin, evrensel değerler üzerinden güç devşirdiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, “Türkiye, medeniyetimiz, tarihimiz boyunca her zaman hakkın, adaletin, mazlumun, mağdurun yanında yer almıştır. Bundan sonra da haksızlara, zalimlere karşı hep haklıların, mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Haklının yanında olmanın, haksızlığın, sömürünün karşısında durmanın, İslam’ın emri olduğunu ve medeniyetimizin önemli değerlerinden olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, “Biz mazlumun, mağdurun inancına bakmayız. Mazlumun inancı, ideolojisi ne olursa olsun biz onun yanında yer alırız” diye konuştu.

İslam’ın barış dini olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “İslam dininin mensupları olarak dünyada önemsediğimiz şey, barış içerisinde birlikte yaşamaktır. Farklı inançlardaki, farklı düşüncelerdeki insanların barış içerisinde birlikte yaşamasını sağlamaktır. İslam, bunu temin etmek için gönderilmiş bir dindir” dedi.

Konuk Büyükelçi, kabulünden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti. Büyükelçi, Başkan Erbaş’a Küba’daki dini hayatla, dini kurumlarla ilgili bilgiler verdi.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:12
  1. Ankara
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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