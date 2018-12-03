0553 313 94 23

"İslam, engellilere adalet ve hassasiyetle davranmayı emretmektedir"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:- "Hayatın bütün alanlarında yegane değer olarak takvayı belirleyen yüce dinimiz İslam, engellilere yaklaşım konusunda da adalet ve hassasiyeti emretmektedir" - "Peygamber Efendimiz, engellilere destek olanları övmüş, onları imkan ve yeteneklerine uygun görevlerde istihdam etmiş, kendilerine değer vermiş, engelli olduğu için sabırla ve azimle hayata tutunmaya çalışanları Allah katında mükafatlarla ve cennetle müjdelemiştir"

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:04
"İslam, engellilere adalet ve hassasiyetle davranmayı emretmektedir"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatın bütün alanlarında yegane değer olarak takvayı belirleyen İslam dininin, engellilere yaklaşım konusunda da adalet ve hassasiyeti emrettiğini vurguladı.

Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir sınanmadan ibaret olan dünya hayatında, hastalıklar, genetik ve çevresel faktörler, doğal afetler, savaşlar, kazalar gibi farklı sebeplerle gerçekleşen engellilik durumunun, insanın değerini ve onurunu değiştirmeyeceğini belirtti.

İnsanın, her halükarda hayatın geçici ve imtihan olduğu gerçeğinin farkına vararak sabır, şükür, metanet, güzel ahlak ve ümit ekseninde yaşaması gerektiğine işaret eden Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Önemle belirtmek gerekir ki bireysel olarak ahlak ve erdemin, toplumsal olarak duyarlılık ve sorumluluğun, milletler ve kültürler açısından medeniyetin ölçüsü yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara, engellilere ve çevreye bakıştır. Bu manada, hayatın bütün alanlarında yegane değer olarak takvayı belirleyen yüce dinimiz İslam, engellilere yaklaşım konusunda da adalet ve hassasiyeti emretmektedir."

- "Peygamber Efendimiz engellilerle destek olanları övmüştür"

Hz .Peygamber'in engellilerle özel olarak ilgilendiğine dikkati çeken Erbaş, "Peygamber Efendimiz, engellilere destek olanları övmüş, onları imkan ve yeteneklerine uygun görevlerde istihdam etmiş, kendilerine değer vermiş, engelli olduğu için sabırla ve azimle hayata tutunmaya çalışanları Allah katında mükafatlarla ve cennetle müjdelemiştir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, engelliliğe sebep olan savaşlar, afetler, kazalar, ihmaller gibi durumlara karşı bilinçli ve sorumlu davranmak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Engellilik ve engelli kardeşlerimizle ilgili duyarlılıklar bir gün ya da haftayla sınırlı olmamalı, sürekli bir farkındalıkla hayatın her anında ve alanında var olmalıdır. Bütün engelli kardeşlerime, mutlu, huzurlu bir hayat diliyor, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:04
  1. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
  2. Diyanet İşleri Başkanı
  3. Prof. Dr. Ali Erbaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. Tavşanın okul duvarına asılarak..
    3. İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi..
    4. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    5. Döviz kurları
    6. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına..
    7. Şehit babası için kütüphane oluşturdu
    8. Devler Liginde VAR dönemi başlıyor!
    9. Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10..
    10. Kaplıcalar 5000 yıldır şifa dağıtıyor
    11. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    12. Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı
    13. Fenerbahçe'ye kötü haber! 30 milyon..
    14. Aile hekimi, takla atan araçtan yara..
    15. "Engellilerimizi, mabetle buluşturmak..
    16. Yılancık hastalığına yılanlar şifa..
    17. İhbarı alan jandarma harekete geçti!..
    18. "İslam, engellilere adalet ve..
    19. Taraftarların protesto ettiği oyuncu..
    20. Gaziantep'te araç hırsızlığına 2..
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet