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İslam eliyle insanlaşan beşeriyet ve Kurban İbadeti

İbrahim-i bir sadakat ve İsmail-i bir teslimiyetin tecellisi olan Kurban İbadeti’nin psikolojik açıdan da insan bünyesine iyi geldiğini biliyor muydunuz?

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:27
İslam eliyle insanlaşan beşeriyet ve Kurban İbadeti

Modern insan, ‘merhamet’ olgusunu; günlük olayların akışının neden olduğu hissizlik haliyle, bilinç altının en derinine gömmüştür. Öyle ki, birçoğumuz deruni düşünme yetisini kaybetmiştir. Hem de hiçbir dış zorlama olmadan. Kurban İbadeti, ruhumuzun en gizli dehlizlerine hapsettiğimiz merhamet hissini açığa çıkartır. Allah’ın rızasını kazanmak için alınan kurbanlıklara bakan insan, ona şefkat ve merhamet duygusuyla yaklaşır. Kurban ibadetin, ‘insanın içindeki öldürme duygusunu tatmin etme’ aracı olarak lanse edenler büyük bir psikolojik yanılma içerisindeler. Zira şiddet bir sebep değil sonuçtur. Hiç kimse kurbanlık hayvanını, içindeki ilkel dürtüleri tatmin etmek için almaz. Eğer öyle olsaydı herkes kendi kurbanını büyük bir şevkle kendi keserdi. Oysa ekseriyet, kurbanlık hayvan kesilirken fazla eziyet çekmesin diye eşi ehline verir. Kurban edilmeye hazırlanan hayvan şefkatle sevilir. İnsan biraz sonra ölecek hayvanda kendi faniliğin görür. Hakk’a adadığı kurbanıyla kendini özdeşleştirir. Modern psikoloji bu özdeşleştirme karşısında çaresizdir. Dünyada başka hiçbir medeniyet yoktur ki, kendi rızkı olan etin üçte birini başkasıyla paylaşma cömertliğin göstersin. Bu cömertliği tetikleyen öyle metafizik bir duygudur ki, Adler’in teorileri, Freud’un kuramlarıyla anlaşılmaz. Sadece kul olmak bilinciyle idrak edilir. Kurban kesilir… Kavurmalar tavalara konulmadan dağıtılır ki, kesemeyen hüzünlenmesin. Kesemeyen bayramın sevincinden mahrum kalmasın. Makinaların esir aldığı Batı dünyasında ya da tütsülerin esir ettiği Uzak Doğu’da böyle ince bir anlayış göremezsiniz. Bu İslam’ın inceliğidir, beşerin İslam eliyle insanlaştığının tezahürüdür...

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:27
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