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"İslam düşmanlığının körüklenmesi üzüntü verici"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

17 Mart 2019 Pazar 16:19
"İslam düşmanlığının körüklenmesi üzüntü verici"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Aşırı sağcı eğilimlerin artması ve ırkçılığın yanı sıra İslam düşmanlığının körüklenmesi üzüntü verici." dedi.

Oktay, Yeni Zelanda temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde yaptığı konuşmada, Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "geçmiş olsun" dilekleri ve selamını federasyon yetkililerine iletti.

"Her hal ve şartta mesafeden bağımsız olarak gönül birliği doğrultusunda yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz." diyen Oktay, "Aşırı sağcı eğilimlerin artması ve ırkçılığın yanı sıra İslam düşmanlığının körüklenmesi üzüntü verici. Bu uç yaklaşımların terör eğilimli kişileri teşvik ettiği çok açık. Saldırıyı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay, Bakan Çavuşoğlu ile yarın saldırının düzenlendiği iki camiyi ve Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonunu ziyaret edeceklerini söyledi.

Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Patsy Reddy ile de görüşeceklerini anlatan Oktay, "Terör saldırısının detaylarıyla ilgili özel bir brifing alacağız. Olayların tekerrür etmemesi için Türkiye'nin tecrübesi ışığında güvenlik iş birliği amaçlı bir brifing olacak bu. Yeni Zelanda makamları ile yakın bir çalışma içindeyiz. Bu zor günlerde ülkelerinde bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk ise bugün bir dirilişe şahit olduklarını dile getirdi.

Faruk, şunları kaydetti:

"Türk halkı bir kez daha tüm İslam aleminin hamisi olduğunu gösterdi. Türkiye'nin Müslümanlara önderlik edeceğini zaten biliyorduk. Buraya gelmenizle bize Osmanlı'daki dirilişi yaşattınız. Mesafenin uzaklığına rağmen cenazeler defnedilmeden buraya gelen ilk ülke olmanız Yeni Zelanda'daki tüm Müslümanları memnun etti."

Faruk, Oktay ve Çavuşoğlu'na gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Öte yandan, saldırıdan kurtulan heyet üyesi imamın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

 

 

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:19
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
  2. DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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