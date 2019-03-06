Aşırı Hindularda savaş çığırtkanlığı ve İslam düşmanlığı

yeniakit.com.tr Hindistan ile Pakistan arası son günlerde yükselen gerilim akabinde aşırı Hindu kimselerden şiddetli paylaşımlar vuku buldu. Muhtelif konularda başka pek çok Türkiye ve İslam düşmanları le benzer söylem ve tavırlara başvurduklarının görülmesi, “küfür tek millettir” hakikatini bir kez daha hatırlattı.

Yoga öğretmeni: “Pakistanlılara ülkeye giriş izni vermeyin.. Gazneli Mahmud kitle katliamcısı”

Pakistan hükümetinin tertip ettiğine dair bir delil bulunmamış olmasına rağmen Pulwama saldırısı akabinde kimilerinin ırkçı bir tavra bürünerek, Pakistanlılara artık ülkeye giriş izni verilmemesi ve Hindistan hastanelerinde tedavi edilmemeleri çağrısı yaptıklarına şahid olundu.

Bir yoga öğretmeni olduğunu beyan eden ve yukarıdaki paylaşıma da yer veren Avinash Kulkarni adlı şahıs ise, bir yanda esir pilotlarını serbest bırakma kararı alan Pakistan Başbakanı Imran Khan’a bunu korkaklık ve acizlikten yapmış bir “şerefsiz” olma hakareti savurdu.. Diğer yanda ise Imran Khan’ın 2014 yılında attığı ve “Gazneli Mahmud’un yaptığı akının zavallı kimselere karşı zalimleri hedef aldığı”nı ifade ettiği twiti günümüzde paylaşıp, Gazneli Mahmud merhuma “kitlekatliamcısı” diyerek karalamada bulundu.

İslam düşmanı aşırı Hindu’dan İslam düşmanlığı, Gezi Parkı ve Pakistan’ı yok etme twitleri

Ciddi etkileşim aldığı görülen ve 200.000 kadar takipçisi olan bir başka aşırı Hindu’nun ise, aleni savaş körükledi. “Pakistanlı teröristlerin kendi masum insanlarını öldürdüğünde gerizekâlıların neden ‘savaşa hayır’ demediklerini” kendince sorgulayıp ileri süren bu aşırı Hindu, askerlerine durmamaları ve bu işe temelli bir son vermeleri çağrısında bulundu.

Aynı hesabın 1 Mart’taki twitine ise “Savaş devam ediyor ve Pakistan, sen öldün!” mesajına yer vermesi dikkat çekti.

Bahse konu aşırı Hindu hesabın, Gezi Parki olayları sırasında attığı twitler de şayan-ı dikkatti. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şeriat namına kendi ailesi tarafından idare edilecek bir alışveriş mağazası kurmak için Taksim’deki Gezi Parkı’nı yıkmakta olduğunu” söylemişti. Ayrıca Taksim’de yaşananlar gösterilmiyormuş gibi mesaj paylaşarak Türk medyasını da “köle” olmakla itham etmiş, Şeriat’ın Türkiye’yi yutmakta olduğu gibi acayip acayip mesajlar paylaşmıştı.

Şiddetli İslam düşmanlığı sergileyen aşırı Hindu’nun, “İslam’ın tecavüz kültürünü kurumsallaştırdığı” gibi melunane twitlerle Müslüman düşmanlığını harladığına da şahid olunuyor.

İslam’ı reforme etmek isteyen küstah Hindu yazar da Pakistan ve Keşmir bombalansın istiyor

185.000 kadar takipçisiyle yine etkili olduğu görülen Hindistanlı araştırmacı yazar Rajiv Malhotra da, İsrail’inkine benzer terörist vurma bahanesine sığınarak şu mesajı paylaşırken görüldü: “Amerikan drone’ları son yıllarda Pakistan’da birçok terör kampını yok etti. Hindistan da yalnızca aynı şeyi yapıyor. Medeni dünya anlamalı.”

Malhotra bir diğer twitinde ise, “Pakistan’ın teröristleri kendi ordusunun bir parçası gibi savunduğunu” ifade etti. Rajiv Malhotra iki twitinin birleşiminden böylece, Hindistan’ın Pakistan’ı vurmasına anlayış gösterilmesini istediği ortaya çıktı.

Malhotra’nın da İslam düşmanlığı körükleyici paylaşımlarına şahid olmak mümkün. Bunlardan bir tanesinde Yezidi bir kızın Müslüman olmayı reddettiği için öldürüldüğünü ileri süren bir paylaşıma yer verirken, İslam’da reform için çabaladığı da görüldü.

Aşırı Hindu Malhotra, “İslam’ın içten reformunu istemeyenler, ne istiyorsunuz? Neden problemden kaçıyorsunuz?” yazmak küstahlığında bulunarak İslam’ı “şu anki hali ile” bir “problem” olarak tanımladı ve reform öncesi Hıristiyanlık kadar kötü olduğunu söyleyecek kadar melunluğunu ileri taşıdı.