İslam düşmanlarından alçak protesto: Başörtülü sürücünün yolunu kestiler!

İngiltere'nin başkenti Londra'da başörtülü bir sürücünün kullandığı belediye otobüsü aşırı sağcı protestocular tarafından kuşatıldı.

İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Liginin (EDL) hapis cezasına çarptırılan eski başkanı Tommy Robinson'un serbest bırakılması için cumartesi günü yapılan gösteriye katılan bazı aşırı sağcılar, civardan geçmekte olan, başörtülü kadın şoför tarafından kullanılan otobüsün önünü kesti.

Olay anının sosyal medyada paylaşılmasıyla kuşatma görüntüsü birçok kullanıcının tepkisini çekti.

Kalabalığın arasında ilerlemeye çalışan sürücünün eylemciler tarafından engellendiği ve bazılarının otobüsün geçişine izin vermemek üzere yere oturduğu görüldü.

Görüntüde ayrıca eylemcilerin, otobüsün ön camına İngiltere bayrağı ile "İngiltere Trump'ı seviyor" yazılı pankart koyması dikkati çekti.

'GEMİSİNİ TERK ETMEYEN KAPTAN GİBİ...'

Sosyal medya platformları ile İngiliz basınının haberleştirdiği olaya ilişkin güvenlik endişesiyle yolcularını tahliye etmesine rağmen sürücünün aracından ısrarla ayrılmadığı vurgulandı.

Independent gazetesi, konuya yönelik haberinde başörtülü şoför için "gemisini terk etmeyen kaptan gibi protestoculara cesaret ve hoşgörüyle karşılık verdi." ifadesini kullandı.

Görüntülerde, polisin müdahalesini bekleyen sürücünün zaman zaman gülümsemesi ve sakinliğini koruması da dikkatleri çekti. Polisin göstericileri dağıtmasından sonra otobüs yoluna devam etti.

Londra emniyetinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, sürücüye dair herhangi bir bilgi verilmezken, kentin ünlü Trafalgar Meydanı'ndaki kavşakta trafik akışının eylemciler sebebiyle kesildiği ancak polisin müdahelesiyle kısa süre sonra kullanıma açıldığı kaydedildi.

İSLAM DÜŞMANI AKTİVİSTE DESTEK

Hakkında yayın yasağı bulunan bir davada sanıkların kimliklerini ifşa ettiği için mayıs ayında hapse mahkum edilen aşırı sağcı İngiliz aktivist Robinson'ın serbest bırakılması için cumartesi günü başkentte geniş katılımlı gösteri yapılmıştı.

Gösteri için Başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplanan eylemciler, burada Robinson'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a destek sloganları atarken, taşıdıkları İslam karşıtı pankart ve dövizler dikkati çekmişti.

Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Tommy Robinson bir dönem EDL'nin başkanlığını yaptı. Robinson, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında yer alıyor.