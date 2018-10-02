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İslam düşmanları Hollanda'da cami önünde gösteri düzenledi

Hollanda'nın Enschede kentinde İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, Fas kökenlilerin gittiği bir caminin önünde gösteri düzenledi.

02 Ekim 2018 Salı 00:48
İslam düşmanları Hollanda'da cami önünde gösteri düzenledi

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın düzenlediği gösteride İslam karşıtı film izletildi ve İslam'a hakaret eden konuşmalar yapıldı.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteriye yakın bölgede Anti-Faşişt Eylem (AFA) isimli sivil toplum hareketinden bir grup da karşıt gösteri düzenledi. Grup, "Irkçılık çözüm değil" yazılı pankart açarak, "Sesli söyle, açık söyle, herkesi kabul ediyoruz burada" sloganı attı. AFA hareketinden Victor Lomer, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, hem camiye destek olmak için hem de PEGIDA'ya karşı gösteri için geldiklerini söyledi.

Lomer, "Bence herkese olduğu gibi cami yapmak isteyen bir Müslüman'a da yer var burada. İnsanları etnik kökeni ya da dini ile yargılayıp dışlayamazsın." dedi. Yöneticileri Hollandalılardan oluşan Filistin İş Grubu Vakfı yöneticisi Jan ter Haar da PEGIDA'nın gösterisinin provokatif olduğunu belirterek, "PEGIDA, aşırı sağcı bir grup ve her seferinde ilgi çekmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ter Haar, PEGIDA'nın gösteri düzenleyeceğini duyunca başka bir yerde yapmayı planladıkları toplantıyı camide gerçekleştirme kararı aldıklarını anlattı.

'Camiye gelen insanlar sevgi dolu ve sadıklar'

Soyadının açıklanmasını istemeyen semt sakinlerinden Cynthia da gösterinin cami önünde yapılmasının utanç verici olduğunu dile getirdi.

Cynthia, cami ile hiç sorunları olmadığını belirterek, "Camiye gelen insanlar sevgi dolu ve sadıklar. Halbuki bu gösteriyi yapanlar bu semtte bile oturmuyor ama öylesine sıkıntı çıkarıyorlar. Bugün gösteriye karşı olduğumuzu belirtmek için camiye gittim. Bir semt sakini olarak utandığımızı söyleyerek onlardan özür diledim." diye konuştu.

PEGIDA, sosyal medya üzerinden bu hafta her gün bir kentte akşam namazı sonrası cami önünde gösteri yapacağını duyurmuştu.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebutalip, Salı günü Rotterdam kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Laleli Camisi'nin önünde yapılması planlanan gösterinin, güvenlik gerekçesiyle Essalam Camisi önünde gerçekleştirilmesine izin verdi.

PEGIDA, geçen ramazan ayında iftar saatinde 5 cami önünde domuz etli mangal eylemi yapacağını duyurmuştu. Bunlardan bazıları belediyelerce iptal edilmiş, Laleli Camisi önündeki eylemden de yüzlerce kişinin yoğun tepkisi üzerine vazgeçilmişti.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 00:48
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