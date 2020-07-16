İslâm düşmanları bayram edecekti

Fetö’cü hain darbe girişimine karşı verilen kahramanca mücadele, darbe girişiminin 4. yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen törenler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın şehit yakınları ve gazilerle Beştepe’de bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’na çiçek bırakmasıyla başladı. Törenlerin ikinci adresi ise TBMM’eydi. Buradaki anmaya Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener yoktu

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hazır bulunduğu törene; önceki yıllarda iştirak eden başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere muhalefet liderlerinin katılmaması dikkat çekti. Buradaki duanın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu tarihi bir kırılma noktasıdır. Eğer güçleri yetseydi, Türk milletini Anadolu’dan ve Avrupa’dan kazıyıp atmak, İslam’ın tüm izlerini bu topraklardan silmek isteyenlerin bayram edeceğinden emin olunuz. Hamdolsun, Allah’ın yardımı ve milletimizin direnişi sayesinde güçleri yetmedi ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

1071’de, 1453’te, 1915’te ne olmuşsa 15 Temmuz’da da o olmuştur

“Malazgirt’te ne olmuşsa 15 Temmuz’da o olmuştur. İstanbul’un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz’da o olmuştur. Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde ne olmuşsa 15 Temmuz’da o olmuştur. 15 Temmuz bu topraklarda yaşadığımız varlık-yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Her kim 15 Temmuz’u küçümsemeye, itibarsızlaştırmaya çalışıyor ise, amacı bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır. TBMM ve o gece burada darbecilere duruşları ile meydan okuyan milletvekilleri bile tek başına 15 Temmuz’u destan yapmaya yeterlidir.

Vatana göz dikene müsaade etmeyiz

“Sadece kendimiz için değil, tüm komşularımız ve yüz milyonlarca kardeşimiz için sağlam durmak zorundayız. Hiç kimsenin bizi büyük ve güçlü Türkiye idealimizden vazgeçirmesine müsaade edemeyiz. Hiçbir gücün demokrasimizin ayaklarına prangalar vurmasına göz yumamayız. Mehmet Akif’in dediği gibi, ‘Tarih yalnızca geçmişten ders almayanlar için tekerrür eder’. Ülkemiz geçmişte kısır çekişmeler yüzünden enerjisini kaybetmiştir. Bu nedenle bizimle aynı şartlarda yolculuğa başlayan birçok ülke ne yazık ki o dönemde ülkemize fark atmıştır. Biz bu hataya düşmedik. Sokak terörü ile baskı ile Türk siyasetini esir almaya çalışanları hep birlikte hüsrana uğratacağız.

Kefenimizi giyip de çıktık yola

“Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta, milli iradenin üstünde bir güç, millete hizmetkarlıktan daha büyük bir paye tanımıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı samimiyetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yüce Meclisin çatısı altında görev yapan, kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu herkesi büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek olmaya davet ediyorum. Gelin, şehitlerimizin emanetine hep beraber sahip çıkalım. Gelin, bu ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. Gelin, 2053 ve 2071 vizyonumuzu beraber inşa edelim. Gelin, Türkiye’yi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyalım. Bunu başardığımızda, Allah’ın izniyle, ülkemizin önünü kesebilecek, milletimizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyacak hiçbir engel yoktur.”

Şentop: Hedefleri güçlü Türkiye idi

Şentop da söyledi: “15 Temmuz gecesi işbirlikçi çetenin hedeflerinden birisi bu Gazi Meclis olmuştur. Bu milli merkez düşürülürse işlerinin kolay olacağını düşündü. Gazi Meclis’in şerefli mensupları milli iradeyi şereflice savunmuşlardır. Darbe girişiminin temel sebebi Türkiye’nin bir güç haline gelmeye başlamasıdır. Milletimiz o gece cesaretinin karşısında ne denli basiretli olduğunu da göstermiştir. Siyaseten farklı düşünebiliriz. Yabancılarla işbirliği içinde olmak, onlarla bu ülkeyi güçsüz hale getirmeye çalışmak bu vatanın hiçbir evladına yakışmaz.”