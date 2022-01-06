İslam düşmanı zihniyetin mağdur ettiği öğretmen yıllardır hakkını arıyor!

Dönemin Hürriyet Gazetesi'nin 18 Eylül 2006 yılında “Çocuklarımızı rahat bırak hoca” manşetiyle dindar kimliğiyle bilinen Sincan Selahattin Akbilek Lisesi Edebiyat Öğretmeni Tarık Sezai Karatepe’ye linç kampanyası başlatıldı.

Daha sonra Hürriyet yazarı Oktay Ekşi’nin ‘Baş ve Traş’ yazısı ile edebiyat hocası hedef tahtasına oturtulmuştu.

Haber ve yazılardan sonra Karatepe aleyhine her türlü psikolojik savaşı deneyen darbeci yapılar, FETÖ’cü savcı ve hakimleri devreye sokarak 2.5 yıl hapis cezası almasına neden oldu.

Karatepe’nin lehine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği, ‘Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidildiği’ kararını dikkate bile almayan Yargıtay hakimleri, önceden hazırladıkları planla, mahkumiyet almasına yol açtılar.

Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Karatepe, yıllar sonra ‘Memnu Hakların İadesi ve Hak Yoksunluklarının Ortadan Kalktığı’na dair kararla, Milli Eğitim Bakanlığı’na öğretmenliğe dönmek için başvurdu.

Kumpasta başrolü oynayan ve düzmece bir iddianame ile ceza almasına sebep olan Cumhuriyet Savcısı ile ‘Kanun Yararına Bozma’ kararını görmezden gelen Yargıtay üyeleri FETÖ üyeliğinden halen hapisteler.

Danıştay 12. Dairesi, ‘Memnu Hakların İadesi ve Hak Yoksunluklarının Ortadan Kalktığı’na dair kararla müracaat eden bir memur için göreve dönme yolunu açmıştı.

“Hukuk mücadelesinden yılmadım”

Tarık Sezai Karatepe

Yaşadığı mağduriyeti ve hukuki mücadelesini İlke Haber Ajansı (İLKHA) muhabirine anlatan Karatepe, “2006 yılının Eylül ayında Hürriyet'in manşeti ve ardından Oktay Ekşi'nin ‘Baş ve Traş’ yazısıyla linç girişimine tabi tutuldum. Ardından görev yaptığım Sincan'dan Çubuk ilçesine gönderildim. Orada farklı davalar açıldı. Ve en nihayet 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldım ve öğretmenlikten ihraç edildim. Hukuk mücadelesinden yılmadım. Memnu haklarının iadesi için mahkemeye başvurdum. Memnu haklarını aldım. Memnu haklarının alınması şu anlama geliyor kişinin geçmişe yönelik hak yoksunlukların ortadan kalkması ve görevine kaldığı yerden başlaması. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığına müracaat ettim. Şu an da bu müracaatın sonucunu beklemekteyim. Benimle ilgili iddianame hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Yargıtay’da kanun namına bozma kararını bile dikkate almayan, benim gösterdiğim tanıkları bile dinlemeyen Yargıtay üyelerinin bir kısmı demek ki önceden hazırlanmış bir kompleye beni tabi tutmuşlar ki şu an da FETÖ terör örgütünden çoğu hapiste bu da benim haklı olduğumu ve mesleğine dönmem gerektiğini izah bazı konular.” dedi.

Karatepe, “Türkiye'mizin artık 28 Şubat kalıntısı idari adli mekanizmalardan kurtularak çağdaş normlara göre bir hukuk ve siyaset üretmesi gerekiyor. Toplumsal helalleşme dönemine girmemiz ve artık Türkiye'nin yasakçı zihniyetlerden tamamen temizlenmesi gerekiyor. Ben de inşallah görevime döndüğümde bir devir Türkiye için kapanmış olacak. Türkiye yeniden müreffeh, gelişmiş, adil, geçmişine yakışır ve Selçuklu-Osmanlı dönemine yakışır bir sisteme tabi olacaktır. Bu konuda herkesten destek bekliyorum.” ifadelerine yer verdi. (İLKHA)