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İslam düşmanı Wilders skandal sözler: İslami ifadeler yasaklansın

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, Hollanda'da İslami ifadelerin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı önergesi sundu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
İslam düşmanı Wilders skandal sözler: İslami ifadeler yasaklansın

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, parlamentoda yaptığı skandal konuşmada, "Ülkemizi İslam'dan arındırmamız lazım. İslam, Hollanda'ya ait değil. İslam, nefret ve terörle eşittir. Yıllarca İslam'ı önlemek için hiçbir şey yapılmadı. Bu yüzden Hollanda'da İslami ifadelerin yasaklanması için yasa tasarısı önergesi sunuyorum." dedi.

Bunun batı ülkelerinde bir ilk olduğunu belirten Wilders, "Camiler, İslam okulları, kapansın ve Kur'an ile burka yasaklansın. Diğer ülkelerin de bunu örnek almalarını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Parlamentoda bulunan diğer partilerin liderleri ise Wilders'a tepki göstererek, böyle bir yasanın ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamına aykırı olduğunu dile getirdi.

Wilders'a acımaya başladığını ifade eden Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu da Wilders'in 14 yıldır aynı şeyleri söylediğini ve yaptığını, bir 14 yıl daha devam etse bile her zaman karşısında duracaklarını aktardı.

Kuzu, "Wilders'in siyasi mirası kanla dolu. Son 14 yılda ırkçılık ve Müslümanlara karşı nefret yükselişte. Camilere yapılan saldırılar ve Müslümanlara yapılan tehditler gibi. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, PVV'nin tabanının yüzde 25'i hedefine ulaşmak için şiddete başvurmaya hazır. Wilders'in çizgisinden gidersek bu ülkede sahip olduğumuz özgürlüğümüzü kaybedeceğiz." diye konuştu.

PVV, iki yıl önce parti programında, ülkedeki camileri kapatmayı, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamayı ve sığınmacılara verilen oturma izinlerini iptal etmeyi vadetmişti.

Wilders liderliğindeki PVV, ülkede geçen sene yapılan genel seçimlerde mecliste 20 sandalye elde ederek ikinci büyük siyasi parti olmuştu.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
  1. Geert Wilders
  2. Tunahan Kuzu
  3. Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu

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