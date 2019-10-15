Sen nerenin vatandaşısın? İslam düşmanı Can Ataklı 'Türk ordusu'na nefret kustu!

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Kahraman Türk ordusu sınırlarının hemen dibinde ateist-marksist terör örgütü PKK aracılığıyla oluşturulmaya çalışılan terör devletine izin vermemek için Barış Pınarı Harekatı’nı sürdürürken terör örgütünün yok oluşundan rahatsız olanlar da içeride boş durmuyor.

Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı mesajı mest etti: "İslamiyet güneşinin olduğu her yere"

TSK, İslam adına mücadele edemezmiş!

Gazeteci kılıklı vesayet artığı Can Ataklı, TELE 1 adlı kanalda sabah yayınlanan programında Türk ordusunun ‘cihad’ kavramını benimsemesinden ve İslam uğruna mücadele vermesinden rahatsız oldu.

Tankın üstünde bulunan kahraman bir Türk askerinin FOX muhabirinin ‘yolculuk’ nereye sorusuna verdiği ‘İslam güneşinin doğduğu her yere’ cevabını vermesinden rahatsız olan Can Ataklı, "laiklik kavramı" üzerinden hem Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hem de dinimiz İslam’ı hedef aldı. Ataklı, Türk ordusunun İslam adına 'cihat' edemeyeceğini ileri sürdü.

Sosyal medyada büyük tepki

Yüzde 99’u Müslüman olan Türk milletinin ordusunun dini adına mücadele etmesinden rahatsızlık duyan Ataklı’nın haddini aşarak hali hazırda Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlere karşı savaşan kahraman Mehmetçikleri hedef alması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Vatandaşlar yetkili mercileri göreve davet etti.