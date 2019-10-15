0553 313 94 23

Sen nerenin vatandaşısın? İslam düşmanı Can Ataklı 'Türk ordusu'na nefret kustu!

İslam düşmanı sözde gazeteci Can Ataklı, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden Türk askerine ve İslam’a kin kustu. 'TELE 1' adlı televizyonda program sunan vesayet artığı Ataklı, kahraman Türk ordusunun İslam adına cihat etmesinden duyduğu rahatsızlığı dillendirdi.

15 Ekim 2019 Salı 22:49

 Yeniakit.com.tr 

Kahraman Türk ordusu sınırlarının hemen dibinde ateist-marksist terör örgütü PKK aracılığıyla oluşturulmaya çalışılan terör devletine izin vermemek için Barış Pınarı Harekatı’nı sürdürürken terör örgütünün yok oluşundan rahatsız olanlar da içeride boş durmuyor.

Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı mesajı mest etti: "İslamiyet güneşinin olduğu her yere"

TSK, İslam adına mücadele edemezmiş!

Gazeteci kılıklı vesayet artığı Can Ataklı, TELE 1 adlı kanalda sabah yayınlanan programında Türk ordusunun ‘cihad’ kavramını benimsemesinden ve İslam uğruna mücadele vermesinden rahatsız oldu.

Tankın üstünde bulunan kahraman bir Türk askerinin FOX muhabirinin ‘yolculuk’ nereye sorusuna verdiği ‘İslam güneşinin doğduğu her yere’ cevabını vermesinden rahatsız olan Can Ataklı, "laiklik kavramı" üzerinden hem Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hem de dinimiz İslam’ı hedef aldı. Ataklı, Türk ordusunun İslam adına 'cihat' edemeyeceğini ileri sürdü.

Sosyal medyada büyük tepki

Yüzde 99’u Müslüman olan Türk milletinin ordusunun dini adına mücadele etmesinden rahatsızlık duyan Ataklı’nın haddini aşarak hali hazırda Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlere karşı savaşan kahraman Mehmetçikleri hedef alması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Vatandaşlar yetkili mercileri göreve davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 22:49
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. İslam
  3. Can Ataklı
  4. Türk askeri
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. Laiklik
  7. TELE 1

YORUM YAZ

  • Cühela Cühela 4 dk önce
    Vay be Can Ataklı yüzünden senin de mutlak kadere yaklaştığın okunuyor.
  • Mustafa ÇAKILTAŞ Mustafa ÇAKILTAŞ 12 dk önce
    Bu şahıs da Önkibar 'ın doğduğu yerde dünyaya gelmiş belki teyze çocukları olabilir
  • milletmillet23 dk önce
    Bu adamlar kendilerince aldıkları vazife gereği bir mezhep savaşı çıkarma gayreti içerisindeler. Lakin Allahın izni ile başaramayacaklar .Biz biriz beraberiz elhamdülillah
  • hercaihercai26 dk önce
    KIZILELMA' NIN NE OLDUGUNU ANLAYAMAMIS BIR ZAVALLI!
  • Karasakal vedatKarasakal vedat26 dk önce
    Kim konusturuyor bu zirtolari???? 
  • abdoabdo29 dk önce
    Suratında meymenet varmı suyu ısınmış seni Allaha havale ediyoruz bre z nd k
  • emekli çavuşemekli çavuş33 dk önce
    SENİ...ADAM...YERİNE....KOYANKİMKİ........GİT...KUMDA...OYNA..........ÇIKMIŞIN......SAÇMALIYORSUN.......MESLEĞİNDEKİ....KARIYERIN..NE....TEZİN..NE...ÖDÜLÜN..NE....ÇİKMİŞ.............SALLIYORSUN.....................
  • aliali34 dk önce
    ihanet kol geziyor

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hamileler grip aşısı olabilir mi?
  1. Hamileler grip aşısı olabilir mi?
  2. Filistin’den Barış Pınarı Harekatı’na..
  3. Ayak mantarı nedir? Ayak mantarı nasıl..
  4. Ayak tırnak mantarı tedavisi nasıl..
  5. Hayıt otu ne işe yarar? Hayıt otu..
  6. Harekata katılan komutan "Yolculuk..
  7. Lokanta usulü yayla çorbası nasıl..
  8. ABD ile Rusya arasında görüşme
  9. İslam düşmanı Can Ataklı 'Türk..
  10. Yargı reformu paketi TBMM Genel..
  11. Aydın'da kardeşlerin oynadığı oyun..
  12. Süleymaniye'de patlamada yine siviller..
  13. 5 Avrupa ülkesinden skandal Türkiye..
  14. Kuşburnu çayı faydaları nelerdir?..
  15. Akçakale'de, YPG/PKK'nın havan mermili..
  16. Haluk Bayraktar: Türkiye'ye silah..
  17. Fenerbahçe'de sakatlarda son durum
  18. Brezilya'da 7 katlı bina çöktü
  19. Norveç Başbakanı: NATO içindeki..
  20. Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın..
  21. Ebola salgınında düşüş
  22. Belçika'da asker selamı veren...
  23. Türk askerine 'işgalci' diyen terör..
  24. Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl..
  25. TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye..
  26. Akdeniz'de 180 göçmen kurtarıldı
  27. Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı..
  28. Fahrettin Altun'dan net 'Barış Pınarı..
  29. Berat Albayrak'tan dikkat çeken ABD..
  30. Putin'in temsilcisi terör örgütüyle..
Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur