İslam dünyasından Erdoğan'a İdlib teşekkürü: Şükran Erdoğan!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyle İdlib’deki kanlı senaryonun önüne geçilmesi sonrası, İslam dünyasından Türkiye ve Erdoğan’a teşekkür mesajları gelmeye başladı.

Zirve sonrası Arap sosyal medya kullanıcıları twitter mesajlarından “Şükran Erdoğan” (Teşekkürler Erdoğan) hashtagini kullanarak, Türkiye ve Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.

HEM SURİYE HEM DE TÜRKİYE İÇİN SİYASİ KAZANIM!

Moritanyalı siyaset bilimcisi Dr. Muhammed Muhtar Şankıti de İdlib konusunda attığı twitte şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın İdlib saldırısını engellemesi Suriye devrimi için stratejik bir kazanımdır. Esed’in indirilmesi ve siyasi çözüme ulaşmada beşeri ve askeri derinlikte kalıcı iz bırakacaktır.

Ve aynı zamanda bu Türkiye için de sınırlarını koruması ve Suriye’de kalıcı çözüm için sözünü dinletmesi anlamında stratejik bir kazanımdır. Teşekkürler Erdoğan!"