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"İslam dünyasındaki her olay canımızı acıtır"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: - "(Yeni Zelanda'daki terör eylemi) Zehirli ortamda terörizmden beslenen kişilerin yaptığı eylem söz konusu. Orada olan olay bizim canımızı acıttı. İslam dünyasındaki her üzücü olay bizim canımızı acıtmaktadır"

18 Mart 2019 Pazartesi 13:29
"İslam dünyasındaki her olay canımızı acıtır"

ANKARA (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

Cirit, Yargıtay Başkanlığının davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Irak Yüksek Yargı Konseyi ile Irak Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyetin Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, bugünün Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, 18 Mart'ta, ecdadın yedi düvele gücünü gösterdiğini söyledi.

Türkiye'yi işgale gelen dünyanın güçlü devletlerinin tarihte bugün Çanakkale Boğazı'nda bozguna uğratıldığını anlatan Cirit, "Şehitlerimizin isimlerinin yazdığı kitabeler arasında Bağdat'tan, Süleymaniye'den kardeşlerimizin de o emperyal devletlere karşı birlikte mücadele ettiklerini gördük." dedi.

Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını kınayan Başkan Cirit, "Yeni Zelanda'daki İslamofobi sonucu zehirli ortamdan etkilenen bir kişinin saldırısına kardeşlerimiz maruz kaldı." diye konuştu.

Halklar arasında problem yaşanmadığını ancak bazı insanları zehirleyen ortamların bulunduğunu söyleyen Cirit, "Zehirli ortamda terörizmden beslenen kişilerin yaptığı eylem söz konusu. Orada olan olay bizim canımızı acıttı. İslam dünyasındaki her üzücü olay bizim canımızı acıtmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Cirit, Türkiye'nin yıllardır terörizmle mücadele ettiğini hatırlatarak, "Ülkemizin gelişmesini istemeyen bazı güçler terör örgütlerini kullanmak suretiyle bizlere zarar vermektedir. Aynı şey sizin için de geçerli. DEAŞ'tan çok çektiniz ama hep birlikte, el birliğiyle bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemlerde İran-Irak-Pakistan ve Türkiye birlikteliğinin söz konusu olduğunu, bunu samimi olarak yeniden kurmak gerektiğini ifade eden Başkan Cirit, emperyal devletlerle, hegemonik güçlerle ancak bu şekilde mücadele edilebileceğini kaydetti.

-"Ülkemiz de bu kuklacının kuklalarıyla mücadele etmektedir"

Başkan Cirit, Irak halkının müreffeh olmasını, barışın sağlanmasını talep ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Moğolların saldırısı, o güzel Bağdat'ın yağmalanması, tarihte ne kadar hepimize zarar vermişse bugün DEAŞ'ın saldırması, aynı Moğolların saldırısı kadar zarar vermiştir ama asıl kuklacılar bunları kullanmaktadır. Bugün ülkemiz de bu kuklacının kuklalarıyla mücadele etmektedir. PKK terör örgütü bize büyük zarar vermiştir."

Türkiye'nin en son devlete sızan FETÖ terör örgütünün büyük saldırısına maruz kaldığını anlatan Cirit, "Bizim milletimiz dini değerlere önem verir. Dini değerlerden girmek suretiyle milletimizi avlamışlardır. Aslında öğrettikleri din de yalan, iftiranın helal olduğu bir dindir. Gerçek dinle ilgisi yoktur. Onlar da o kuklacıların kuklası olarak bize zarar verdi. Bu mücadelemiz devam etmektedir." dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:29
  1. "Yeni Zelanda'da iki camideki katliam"
  2. Irak Yüksek Yargı Konseyi
  3. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit

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