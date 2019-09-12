0553 313 94 23

İslam dünyası, sünnet ve münafıklar

Gazetemiz okurlarından Ali Kenger, ‘İslam dünyası, sünnet ve münafıklar’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:06
İslam dünyası, sünnet ve münafıklar

Kur’an’ın Müslümanları medeniyetin/kültürün zirvelerine çıkardığını  gören Avrupalılar, İslam ümmetini Kur’an’dan uzaklaştırmak için türlü hilelere başvurmuş, topraklarımız üzerinde oyunlar oynamıştır. Meşhur İngiliz Başbakanı Gladstone’ın  “Kur’an’ı Müslümanların elinden almalıyız” sözü düşünülürse, bu durum daha iyi anlaşılır.

20. asrın başlarında Osmanlı toprakları dışında bütün İslam dünyası, emperyalist Avrupa ve diğer zalim devletler tarafından işgal edilmişti. Bu tarihlerde müslümanlar Kur’an ahlâkını yaşamıyorlardı. Yani Kur’an’ın siyasi, ekonomik, hukuki, amelî, ahlakî hükümlerini ferdî ve içtimaî hayatlarına tatbik etmekten uzaktılar. Demek ki Kur’an’la barışık olmak Hak’la barışık olmak, onu yüceltmek ümmetin yükselmesidir.

Kur’an’ı rehber edinmemekten sonra gelen ikinci büyük problemimiz sünnet-i seniyyeye ittiba etmemektir. 

Resulullah’ın (sav) sünneti, Allah’ın kitabı Kur’an’ın tefsiri ve uygulamasıdır. Bu itibarla sünneti yaşamak, rahmet-i ilahiye sebebidir. Müslümanların derdi ve gayesi Allah tarafından sevilmektir. Al-i İmran Suresi’nin 31. ayetinde Allah’ın kullarını sevmesinin şartı olarak “Resulullah’a ittiba” gösterilmiştir. Ne var ki inananlar bundan çok uzak.

İslam dünyasında bugün sünnetler unutulmuş veya umursanmamaktadır. Buna karşılık cehalet hastalığı sebebiyle bid’atler alabildiğine yayılmış durumda. Kur’an, müslümanlar için Resulullah’da “güzel örnek” olduğunu bildirmiştir. Günümüzde imanını kaybetmeye yaklaşmış Müslümanların en ağır hastalıklarından biri Allah Resulü’nü sadece dili ile kılavuz bilip bunu hayatında uygulamaya dönüştürmemektir.

Rabbimiz, Kur’an’da bizden istediği için sünnet-i nebeviyeyi öğrenmeliyiz, hayatımızda tatbik etmeliyiz, her şeyden çok Resul-ü Ekrem’i (sav) sevmeliyiz.

Sünneti neyden öğrenmeliyiz? Buhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarından; İbn Hişam, Taberî ve Vakıdî gibi siyer kitaplarından... Kitabu’ş-şifa ve Riyazu’s-Salihîn’i unutmamalıyız.

Sünneti neyde tatbik etmeliyiz? Hayatımızın her alanında... Yemede, içmede, giymede, uyumada, konuşmada, yürümede, evde, işte, mektepte, çarşıda, pazarda… Evlenirken, boşanırken, ticaret yaparken, savaşırken, ölürken, öldürürken (savaşta ve hukuki bir ceza olarak)…

Resulullah’ı sevmenin yolu nedir? 1. Küfür, şirk, bid’at, hurafe ve batıl işleri terk edip mü’min olmak, itikadı düzeltmek. Bu da ancak Kur’an’ı ve ehl-i sünnet akaid kitaplarını okuyup anlamak ile mümkündür. 2. Farzları ve sünnetleri yapmak. 3. Haram ve mekruhlardan içtinap etmek. 4. O’na aşık Yunus Emre ve Mevlana gibi ulu kişilerin meclisine girmek. 5. O’nu anlatan kitapları okumak. Kitabu’ş-şifa gibi. 6. O’na iman etmiş bütün Sahabe’yi (r. anhum) istisnasız sevip saymak. 7. İman, ibadet, ahlak ve sevgiden başka bir muhtevası olmayan tasavvufun vadisinde yazılan kıymetli eserleri okumak. Abdülkadir Geylani Hz.lerinin (k.s.) eserleri okunabilir. 8. Caiz ve mümkün olan herhangi bir yolla Allah yolunda cihad etmek.

Türkiye’de münafık var mı? Evet, var ve çok. En tehlikelileri kim? Bu soru isimlerle değil, sıfatlarla cevaplandırılabilir. Irkan ve dinen Yahudî oldukları halde kendilerini Müslüman satan gruptur. Müslüman isimleri kullanırlar, seküler müslüman(!) gibi yaşarlar. Ancak Kur’an değil Zebur/Mezmur okurlar evlerinde. Gizliden İsrail’e gidip Ağlama Duvarı’nda dua ederler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:06
  1. Kur’an
  2. Müslüman
  3. Meşhur İngiliz Başbakanı Gladstone
  4. Osmanlı toprakları
  5. Allah
  6. Al-i İmran Suresi
  7. Ağlama Duvarı
  8. İslam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalya’dan Denizli’ye şifa bulmak için geldi
    1. İtalya’dan Denizli’ye şifa bulmak için..
    2. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    3. ‘Aydıntepe Turizmine Kadın Eli’..
    4. "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"
    5. Otların temizlenmesi için yakılan ateş..
    6. Aybet ile Kass bir araya geldi
    7. Yalova’da kaçak sigara operasyonu
    8. Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız..
    10. Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
    11. Telefon dolandırıcıları jandarma..
    12. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
    13. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    14. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür..
    15. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
    16. Yeşilyurt Belediyespor’da işler..
    17. Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör..
    18. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    19. Gökyüzünün efsâne kanatları..
    20. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    21. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    22. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    23. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    24. Konak’ta spora desteğe devam
    25. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    26. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    27. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    28. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    29. HDP önünde eylem yapan annelere..
    30. Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı