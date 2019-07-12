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İslam Dünyası Gençlik Forumu'nda "yolsuzlukla mücadele" vurgusu

Doha İslam Dünyası Gençlik Forumu'nda "yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık kültürünün yayılması için gençlik denetim organları kurulmasının" önemi vurgulandı

12 Temmuz 2019 Cuma 20:19
İslam Dünyası Gençlik Forumu'nda "yolsuzlukla mücadele" vurgusu

DOHA (AA) - Katar'da düzenlenen Doha İslam Dünyası Gençlik Forumu'nda "yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık kültürünün yayılması için gençlik denetim organları kurulmasının" önemi vurgulandı.

Başkent Doha'da Katar Kültür ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) gençlik kolu İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğiyle düzenlenen Doha İslam Dünyası Gençlik Forumu'na 56 ülkeden temsilciler katıldı.

"Doha- 2019 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen forumun kapanış töreninde Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ganim el-Ali ile ICYF Başkanı Taha Ayhan da hazır bulundu.

Forumun kapanış bildirgesinde, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık kültürünün yayılması için gençlik denetim organları kurulması gerektiği ifade edildi.

ICYF Başkanı Ayhan, yaptığı kapanış konuşmasında, üye devletlerle gerçekleştirdiği etkinliklerdeki önceliklerinin gençlere ve sürdürülebilir kalkınmaya destek vermek olduğunu söyledi.

ICYF'nin gençleri destekleme ve girişimciliği teşvik etmeye yönelik çeşitli projeler yürüttüğünü aktaran Ayhan, İslam ülkelerinde genç nüfusa yönelik program ve projeler geliştirmek için Katar'daki ilgili makamlarla iş birliğine hazır olduklarının altını çizdi.

Kudüs'ün 2018 yılında üstlendiği "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" unvanı 2019 yılı için Doha'ya devredilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mütevelli heyeti onursal başkanlığını üstlendiği, "Kudüs-2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programının devir teslim töreni, ICYF tarafından Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Kudüs'ün 2018 yılında üstlendiği unvanı, 11 Mart'ta sembolik anahtar teslimiyle 2019 yılı için Katar'ın başkenti Doha'ya devredilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:19
  1. Doha
  2. Katar

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