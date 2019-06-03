0553 313 94 23

İslam birliği ideali

Müslümanları birbirine bağlayacak bunca bağ varken kavga etmeleri ve hele savaşmaları vicdanî ve aklî değil. Allah rızası kazanmak isteyen, Allah’ın emirlerine kesin olarak itaat etmeli. Peygamberimiz (sav), Kur’an’ın prensipleri ile hayatımıza yön vermemizi ve problemlerimizi çözmemizi tavsiye eder.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:21
İslam birliği ideali

 Ali Erkan Kavaklı 

Müslüman olarak aynı Allah’a inanıyoruz, aynı Peygamberi (sav) rehber edindik, hep birlikte günde beş defa aynı kıbleye dönüp dua ediyoruz, aynı kutsal kitabı okuyoruz. Sıkça kardeşlik âyetini okuruz:

Müminler kardeştir” cümlesi gönül kubbemizde ve kulaklarımızda çınlar.

Kur’an; Müslümanları birlik ve beraberliğe, kardeşliğe çağırır. Medineli iki kabile olan ve birbirleri ile 120 yıl savaşan Evs ve Hazrec’e savaş yıllarını hatırlatır ve şöyle seslenir:

Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın!

Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün, bir vakit siz birbirinizin düşmanı idiniz, onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz.

Siz ateşten bir çukurun tam kenarındayken o sizi kurtarmıştı.

İşte Allah âyetlerini size böyle açıklıyor, umulur ki hidayete erersiniz.” (Âl-i İmran,103)

Kur’an âyetleri rehberimiz, yol göstericimiz ve hidayet kaynağımız.

Müslümanları birbirine bağlayacak bunca bağ varken kavga etmeleri ve hele savaşmaları vicdanî ve aklî değil. Allah rızası kazanmak isteyen, Allah’ın emirlerine kesin olarak itaat etmeli.

Peygamberimiz (sav), Kur’an’ın prensipleri ile hayatımıza yön vermemizi ve problemlerimizi çözmemizi tavsiye eder.

Üstünlük ancak takvada

Din ile dünyayı birlikte düzeltiniz” buyurur.

Hz. Muhammed (sav), Veda Hutbesi’nde Müslümanlara ırkçılık ve bölücülük yapmamalı için uyarır ve şu kesin emri verir:

Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, sarı ırkın siyah ırka, siyah ırkın sarı ırka bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmadadır. Allah yanında en kıymetliniz, ondan en çok korkanınızdır.

Irkçılık ve tefrika yüzünden Osmanlı Devleti param parça oldu. İslam ülkeleri emperyalist, sömürgeci, Batılı devletlere yem oldular.

Bugün de Müslümanlar birbirleriyle kavgalı.

İslamiyet kardeşliği emrediyor, Suriye’de iç savaş var.

Irak’ta Kürtler ayrı devlet kurma peşinde.

Kürtçülük virüsü ile Amerika ve Batılılar Türkiye’yi bölmek istiyorlar.        

Irkçılık, bölücülük, tefrika Kur’an şairi Mehmet Akif’in eserlerinde mücadele edilmesi gereken en önemli düşman olarak tarif edilir.

Akif, emperyalist Batı karşısında Müslümanları birlik ve beraberliği çağırır ve şöyle haykırır:

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez;

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.

Bu yol hak yoludur

1912 yılında ırkçılık davası güderek Hıristiyan Balkan devletleri ile birlikte hareket eden Müslüman Arnavutlara şöyle seslenir:

Hani milliyetin İslam idi? Kavmiyetin ne?

Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine.

Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatta yeri?

Küfür olur başka değil, kavmini sürmek ileri!

Arab’ın Türk’e, Laz’ın Çerkez’e yahut Kürd’e,

Acem’in Çinliye rüçhanı (üstünlüğü) mü varmış? Nerde?

Müslümanlıkta anasır (ırkçılık) mı olurmuş? Ne gezer?

Fikr-i kavmiyyeti (ırkçılık fikrini) telin ediyor (lanetliyor) Peygamber!

En büyü düşmanıdır ruh-u Nebi (Peygamberin ruhu) tefrikanın (ayrılık)

Adı batsın onu İslam’a sokan kaltabanın…

Birlik ve beraberliğin Müslümanlara güç vereceğini ve bizi zafere götüreceğini sıkça ifade eder Akif. Muhteşem Çanakkale zaferini birlik ruhuna bağlar:

Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz;

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!

Düşer mi sandın tek taşı harim-i namusun,

Meğer ki cenge giren son nefer şehit olsun!

Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa…

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa…

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir…

Değil mi sinede birdir yürek… Yılmaz!

Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz! (18 Mart 1915)

Vakit sarılma vakti

Bayram geliyor. Bayramlar küskünlük, kırgınlık, düşmanlıkların unutulup barış ve kardeşlik duygularının yeşertilip güçlendirildiği günler olmalı.

Evimizde, akrabalarımız arasında, milletimiz içinde ve bütün Müslümanlar arasındaki dargınlıkları, düşmanlıkları, ayrılıkları bir tarafa bırakma zamanı.

İslam kardeşliğine yeniden sarılma vakti.

Müslümanlar İslam kardeşliğini yeniden ihya edebilirse Allah’ın yardım ve lütuflarına mazhar olur emperyalist Amerika ve Aprupalılara karşı direnebilirler.

Yüce Kur’an’ın emirlerine sarılmalı, İslam Birliği idealini hayat geçirmek için var gücümüzle çalışmalıyız.

Allah’ın emirlerine sımsıkı tutunursak muhakkak Allah bizi doğru yola iletir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:21
  1. Çanakkale
  2. Müslüman
  3. Müminler kardeştir
  4. Kur’an
  5. Hazrec
  6. Âl-i İmran
  7. Kur’an âyetleri
  8. Peygamberimiz (sav)
  9. Allah rızası
  10. Hz. Muhammed (sav)
  11. Veda Hutbesi
  12. Osmanlı Devleti
  13. Irkçılık
  14. tefrika
  15. İslam ülkeleri
  16. İslamiyet kardeşliği
  17. Kürtler
  18. Kürtçülük
  19. Kur’an şairi Mehmet Akif
  20. emperyalist Batı
  21. Hıristiyan Balkan devletleri
  22. Müslüman Arnavutlar
  23. İslam kardeşliği
  24. Kur’an’ın emirleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karısına laf atan kişiyi sokak ortasında öldürdü
    1. Karısına laf atan kişiyi sokak..
    2. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklı..
    3. Başkan Asya’dan Ramazan bayramı mesajı
    4. Bakan Albayrak: Cumhuriyet tarihimizin..
    5. Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye
    6. Siirt’te jandarmadan huzur, güven,..
    7. Muş’ta drone destekli trafik kontrolü
    8. 5 mahallede muhtarlık seçimleri..
    9. Sokak ortasında arkadaşının boğazını..
    10. Bayramlık kömbeler hazırlandı
    11. İngiltere, Sudan Askeri Konseyini kınadı
    12. SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler..
    13. Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu..
    14. AK Parti, YSK’nın tekrarlanan İstanbul..
    15. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    16. Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
    17. Azez'deki terör saldırısına kınama
    18. Bayram namazı Iğdır’da 05.16,..
    19. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş,..
    20. Samsun-Ordu karayolunda ’bayram’..
    21. Kaçak kazıcıya drone çelmesi!
    22. Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı
    23. CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı
    24. Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı..
    25. Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı
    26. Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de..
    27. Kadınlar hentbolde en golcü isim Yeliz..
    28. Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli..
    29. İtikafa girmek için Peru'dan..
    30. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a ilk..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular