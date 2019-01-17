İslam Ansiklopedisi web sitesine yepyeni tasarım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 46 cilt olarak basılan TDV İslam Ansiklopedisi'nin web sitesi yenilendi.

2013 yılında 44 cilt olarak baskısı tamamlanan, ardından iki ek cildi yayımlanan ve 2014'ten itibaren internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açılan TDV İslam Ansiklopedisi'nin web sitesi güncellendi.

Kullanıcılardan gelen talep ve şikayetler üzerine İSAM tarafından yapılan açıklamada, yeni siteyle birlikte ansiklopedi maddelerine artık elektronik atıf yapılacağı, ancak dileyen kullanıcıların matbu ansiklopedi metinlerine ait PDF dosyalarına da ulaşabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, ansiklopedinin ''islamansiklopedisi.info'' adresiyle eş zamanlı olarak bir yıl boyunca ''islamansiklopedisi.org.tr'' hesabının test yayınına sunulduğu, ayrıca akıllı telefonlar için de mobil site tasarlandığı hatırlatıldı.

Yeni elektronik ansiklopedi yapısı sayesinde, TDV İslam Ansiklopedisi'nin, araştırmacıların yanı sıra, İslam dini ve medeniyeti hakkında internet ortamında yeterli ve güvenilir bilgi arayan daha geniş bir hedef kitle tarafından daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Mevcut maddelerin güncellenmesi ve yeni maddelerin eklenmesi, diğer bir ifadeyle ansiklopedinin ikinci edisyonu da elektronik ansiklopedi bünyesinde yürütülecek.

Yeni bir görünüme kavuştu

Açıklamada yeni elektronik ansiklopedinin kullanımına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"islamansiklopedisi.org.tr adresinden yayımlanmakta olan yeni elektronik ansiklopedi, matbu ansiklopedideki cilt ve sayfa numaralarına göre değil, yaygın internet yayımlarında olduğu gibi, maddenin tamamına tek bir sayfada ulaşmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni yapıda her bir ansiklopedi maddesi kendine özgü bir erişim adresine sahiptir. Böylece arama motorları üzerinden ansiklopedi içeriğine ulaşmak, herhangi bir maddeyi elektronik ortamda paylaşmak veya bir maddeye atıfta bulunmak çok daha kolaydır. Elektronik ortamda güncellenen madde metinleri, yeni ansiklopedi sitesinde PDF olarak erişime açık olan matbu madde metinlerinden giderek farklılaşacak ve maddelerin bu yeni dijital versiyonuna “baskı yeri ve yılı, cilt, sayfa” şeklinde değil “internet adresi, erişim tarihi” verilerek atıfta bulunulacaktır."

Yapılan açıklamada ayrıca, her maddenin sonunda hem mevcut maddenin TDV İslam Ansiklopedisi'nin matbu versiyonunda hangi cilt ve sayfalarda yer aldığı bilgisine hem de matbu nüshaya ait PDF dosyasına erişim imkanı sağlandığı belirtildi.

Kullanıcı dostu tasarım

Elektronik ansiklopedi sitesinin arama özelliklerinin de geliştirildiği ifade edilen açıklamada, ilişkili maddeler, müellif sayfaları gibi birçok yeniliğin de yer aldığı vurgulandı.

Ansiklopedi daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla kullanıcı dostu bir tasarımla sunulacak.

Açıklamada ayrıca, şu bilgilere yer verildi:

"Bu yeni tasarımın doğrudan bilgi aramayı hedefleyen araştırmacılar için bir engel gibi algılanması, eski siteyle ilgili alışkanlıkların yanıltıcı ve geçici bir neticesi sayılmalıdır. TDV İslam Ansiklopedisi'ni geliştirmek, güncellemek ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hizmete sunulan yeni elektronik ansiklopedi, dünyanın bilgi ve bilişim teknolojilerinde ulaştığı seviye ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi kurulması gibi Türkiye'nin son dönemde bu alanda yaptığı atılımlarla uyum içinde olup, bu yeni elektronik yayının dünyadaki benzerlerinin düzeyine ulaştırılması İSAM’ın öncelikli hedeflerindendir."