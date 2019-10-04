İslam âlimleri, ‘iddet süresi’ sonrasında alınan nafakanın caiz olmadığında birleşiyor! Haksız nafakanın çözümü İslam’da

Aileleri uçuruma, aile fertlerini cinnete sürükleyen müebbet nafaka uygulamasına hâlâ adil bir süre getirilemedi. İktidarın 2018’deki 100 günlük eylem planında yer almasına rağmen sorunun çözümüne ilişkin aylardır somut adım atılamadı. Kamuoyu ise nafakanın kesin çözümünün İslam hukukunda olduğu görüşünde birleşiyor.

Dinin ölçüsünü “iddet süresi” olarak vurgulayan ilahiyatçılar, boşanma sonrasındaki 3 ayın ardından kadının nafaka almasının helal olmadığına dikkat çekiyor...

3 ay süresince helal, gerisi haram!

DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya: “Dinimizde, boşandıktan sonra erkeğin kadına vermekle hükümlü olduğu mâli değer, iddet süresiyle sınırlıdır. Bu süre içerisinde nafaka alınabilir. Bu süre kadının durumuna göre değişebilir ama yaklaşık olarak 3 aydır. Bir kadının boşanmış olan kocasından yıllar boyu nafaka alması haramdır.”

Sadece çocuk için devam eder

DİB Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş: “Bir kadının kocasından ayrıldıktan sonra 3 ila 4 ay 10 gün iddet müddeti beklemek zorundadır. Kur’an’ın emridir bu. Kadının masrafı iddet bittikten sonra, çocukla ilgili herhangi bir masraf kalmadıktan sonra artık kocaya ait değildir. İşte burada problem ortaya çıkıyor. Burada şu anda mevcut yürürlükte olan kanunda haksız uygulama var. Erkek gerçekten külfet altına giriyor. Kadınla tamamen alakası koptuğu halde ona yıllar boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istemek hem erkekler için hem kadınlar için daha doğrudur. Çünkü bu aynı zamanda evlilikleri de zorlaştırıyor.”

Kadın, Mehir miktarını alabilir

İFAM Kurucusu Dr. İhsan Şenocak: “Boşanma süreci ve iddet bittikten sonra kadının nafaka alması caiz değildir. Fakat koca, evlenirken mehrini vermediyse boşanan kadın mehri kadar bir miktarı eşinden alabilir.”

Yasalar, dinle uyumlu değil

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız: “Boşanmış kadın hamile ise doğum yapana kadar kocası ona bakmak zorundadır. İddeti bitene kadar da bakmak zorundadır. İddet süresi bittiyse, doğumu da yoksa çocuk annenin yanında kaldıysa çocuğun nafakasını baba olarak vermek zorundadır. Onun dışında boşanmış kadının nafaka alması diye bir şey söz konusu değildir. Mevcut yasalarla ilgili durum, dinle uyumlu bir durum değildir. “

Eski eş kendi rızasıyla ödeyebilir

İsmailağa Cemaati’nden Fatih Kalender: “İddet dönemi bittikten sonra kadın başkasıyla evlenebileceğinden dolayı, eski kocasının onun nafakasını temin etme zorunluluğu yoktur. Koca, kendi isteğiyle bir yardım yaparsa bunda bir mahzur olmaz. Ayrılmak sadece kadının nafakasını düşürür, çocukların maddi külfeti babadadır. Çocuklar için ödenen nafaka, bakım ücreti şeklinde olmalıdır.”