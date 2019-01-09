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“İslâm birliği” fikrine adanmış bir ömür: Ahmet Hamdi Akseki

Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı ve büyük İslam alimlerinden Ahmet Hamdi Akseki, vefatının 68’inci yılında anılıyor. Akseki, “garpçılık” ve “milliyetçilik” hareketlerine karşı çıkarak Müslüman toplumların kurtuluşu için “İslam birliği” fikrini savundu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:37
“İslâm birliği” fikrine adanmış bir ömür: Ahmet Hamdi Akseki

 Ankara 

Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı ve ahlak ilmi ile İslam ahlakı üzerine yazdığı eserlerle bilinen alim ve fikir adamı Ahmet Hamdi Akseki, vefatının 68’inci yılında anılıyor.

Antalya’nın Akseki ilçesinin Güzelsu nahiyesinde 1886 yılında dünyaya gelen Ahmet Hamdi Akseki, 5-6 yaşlarında Kur’an okumaya başladı ve ilk Arapça derslerini Mecidiye Medresesi’nde Abdurrahman Efendi’den aldı. 

Birçok ilim yuvasında eğitim gören ve tahsili boyunca geçimini mühür kazıma işi ile sağlayan Akseki, 1905’te İstanbul’a giderek Medresetü’l Mütehassısin’de doktora eğitimi aldı ve birincilikle mezun olup 32 yaşında 3 fakülteyi tamamladı.

Milli Mücadele için Anadolu’ya geçerek yazı, vaaz ve konferanslarıyla Anadolu harekatını destekleyen Akseki, Ocak 1922-Kasım 1923 tarihlerinde Ankara Lisesi’nde ulum-i diniyye muallimliği yaptı. Akseki, bu görevi yürütürken Umur-ı Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti Tedrisat Umum Müdürlüğü’ne tayin edildi. 1947 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına tayin edilen Akseki, 9 Ocak 1951’de Ankara’da vefat etti.

Kur’an’ı ve hadisi esas alarak İslami ilimlerin canlandırılmasını, gelişmelerin ışığında İslami müesseselerin yeniden düzenlenmesini gerekli gören Akseki, bir taraftan hurafe ve batıl inançlar ile diğer taraftan da dini, Batı kalıpları içinde değerlendiren, modası geçmiş bir müessese şeklinde gösterip İslam’a hücumda bulunanlarla mücadele etti.

Akseki, “garpçılık” ve “milliyetçilik” hareketlerine karşı çıktı, Müslüman toplumların kurtuluşu için “İslam birliği” fikrini savundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:37
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Diyanet İşleri Başkanı
  5. Ahmet Hamdi Akseki
  6. Mecidiye Medresesi
  7. Abdurrahman Efendi
  8. ilim yuvası
  9. Medresetü’l Mütehassısin
  10. Milli Mücadele
  11. Anadolu harekatı
  12. Anadolu
  13. Ankara Lisesi
  14. ulum-i diniyye
  15. Umur-ı Şer
  16. Evkaf Vekaleti Tedrisat Umum Müdürlüğü
  17. Diyanet İşleri Başkanlığı
  18. Kur’an
  19. hadis
  20. İslam
  21. garpçılık
  22. milliyetçilik
  23. İslam birliği

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