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"İslam aleminin somut adım atmasını bekliyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:- "(Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde Filistinlilere ait konutların yıkılması) İşgalci İsrail'in, Filistin topraklarına yönelik bu tecavüzkar tutumunu şiddetle kınıyor, Filistinlilerin haklarının korunabilmesi için başta Türkiye olmak üzere tüm İslam aleminin gerekli somut adımları atmasını bekliyoruz"

28 Temmuz 2019 Pazar 16:18
"İslam aleminin somut adım atmasını bekliyoruz"

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Filistinlilere ait konutları yıkmasına ilişkin, "İşgalci İsrail'in, Filistin topraklarına yönelik bu tecavüzkar tutumunu şiddetle kınıyor, Filistinlilerin haklarının korunabilmesi için başta Türkiye olmak üzere tüm İslam aleminin gerekli somut adımları atmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, yazılı açıklamasında, İsrail Devleti'nin uluslararası hukuku hiçe sayan şekilde güvenlik duvarına yakın oldukları iddiasıyla Filistin idaresinin egemenliği altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki Filistinlilere ait konutları yıkmasının insanlık suçu olduğunu belirtti.

İşgalci İsrail'in bu tutumunun tamamen Filistinlileri Kudüs’ten uzaklaştırmaya yönelik planlı bir adım olduğunu aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Sözde İsrail-Filistin sorununun çözümü için ortaya konmaya çalışılan 'Yüzyılın Anlaşması' (Safka el Karn) planını devreye sokmaya çalışan ABD ve İsrail ittifakının gerçek amacı da Filistinlilere yönelik konut yıkımı ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. 1967 yılında meydana gelen 'Altı Gün Savaşı' sırasında Filistin'in Batı Şeria bölgesinde hiçbir Yahudi yerleşim alanı olmamasına rağmen, ilerleyen zaman içerisinde İsrail'in işgal planı dahilinde bu bölgenin yüzde 60'ı işgal edilmiş oldu. Keza Doğu Kudüs'te de benzer şekilde Filistinlilerin evleri yıkılmakta ve yerlerine işgal konutları inşa edilmektedir. İşgalci İsrail'in Filistin topraklarına yönelik bu tecavüzkar tutumunu şiddetle kınıyor, Filistinlilerin haklarının korunabilmesi için başta Türkiye olmak üzere tüm İslam aleminin gerekli somut adımları atmasını bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:18
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

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