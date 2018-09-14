0553 313 94 23

İslam Akademisi'nde skandal karar! Başörtüsü zorla çıkartılıyor

Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, Müslüman kız öğrencilere karşı küstah bir karara imza attı. Akademide kız öğrencilere başörtüsü yasağa getirildi.

14 Eylül 2018 Cuma 22:04
İslam Akademisi'nde skandal karar! Başörtüsü zorla çıkartılıyor

BBC Özbek servisi, Özbekistan Uluslararası İslam Akademisinde kızların başörtüsünün zorla çıkartılmakta olduğu haberini verdi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’ın kararıyla oluşturulan Uluslararası İslam Akademisinde okuyan Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü zorla çıkartılıyor. Başörtüsünü çıkarmayan öğrencilerin okula girişlerine izin verilmiyor.

PERUK TAKIYORLAR

Başörtüsünü çıkartmak mecburiyetinde kalan kızlar başlarına peruk takarak okula giriş yapıyorlar. 

ÖZBEKİSTAN'DA BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ 

Ülkede Haziran ayında, okullarda başörtüsü serbestliği bir günlüğüne uygulanıp ortadan kaldırılmıştı. Özbekistan'da Müslümanlar, Dini İdare'nin ürkek olduğunu ve gerekli dik duruşu sergilemediğini düşünüyor.

KERİMOV'UN KALINTILARI

Otuz yılı geçkin bir süreyle  Özbekistan'ı yöneten İslam Kerimov, nüfusunun yüzde 90'ı Müslümanlardan oluşan ülkede İslam karşıtı ve baskıcı politikalar ile tanınıyordu. Ölümünden sonra ülkedeki Müslümanlara biraz daha özgürlük tanınması beklenirken, siyasi yönetimin uyguladığı yeni politikalar ile diktatör Kerimov'un izinden gittiğini açıkça gösteriyor.

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 22:04
  1. Uluslararası İslam Akademisi
  2. Özbekistan
  3. başörtüsü yasağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paketlenen teröristlerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
    1. Paketlenen teröristlerle ilgili..
    2. Sağlık Bakanlığından 'Alaattin Çakıcı'..
    3. Ordu'yu dolu vurdu! Araçlar zarar gördü
    4. Cimbom'dan gol şov! Aslan Paşa'nın..
    5. İdlib halkından saldırılara tepki:..
    6. Yürüyen döviz bürosu! Dilencinin..
    7. Elazığ'da feci kaza! Otomobil sürüye..
    8. John Kerry'den Trump açıklaması:..
    9. PKK'lı terörist sahte kimlikle yakalandı
    10. PKK'ya bir darbe daha! O isim de..
    11. Meteoroloji'den iki il için uyarı!
    12. Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
    13. Kritik isimden finansal kriz itirafı!
    14. Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı..
    15. Kilisede gerilim tırmanıyor! Ayrılma..
    16. 12 Dev Adam Karadağ'ı yendi!
    17. 20 yıllık savaş sona erdi! Barış..
    18. Galatasaray'ın rakibi derbide puanı..
    19. Rusya'dan Türkiye ve İdlib mesajı
    20. Terör örgütü PKK zanlısı sahte..
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    ABD, saldırı başlattı… Hedefinde bu ikisi var!
    ABD, saldırı başlattı… Hedefinde bu ikisi var!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler