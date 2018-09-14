İslam Akademisi'nde skandal karar! Başörtüsü zorla çıkartılıyor

BBC Özbek servisi, Özbekistan Uluslararası İslam Akademisinde kızların başörtüsünün zorla çıkartılmakta olduğu haberini verdi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’ın kararıyla oluşturulan Uluslararası İslam Akademisinde okuyan Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü zorla çıkartılıyor. Başörtüsünü çıkarmayan öğrencilerin okula girişlerine izin verilmiyor.

PERUK TAKIYORLAR

Başörtüsünü çıkartmak mecburiyetinde kalan kızlar başlarına peruk takarak okula giriş yapıyorlar.

ÖZBEKİSTAN'DA BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ

Ülkede Haziran ayında, okullarda başörtüsü serbestliği bir günlüğüne uygulanıp ortadan kaldırılmıştı. Özbekistan'da Müslümanlar, Dini İdare'nin ürkek olduğunu ve gerekli dik duruşu sergilemediğini düşünüyor.

KERİMOV'UN KALINTILARI

Otuz yılı geçkin bir süreyle Özbekistan'ı yöneten İslam Kerimov, nüfusunun yüzde 90'ı Müslümanlardan oluşan ülkede İslam karşıtı ve baskıcı politikalar ile tanınıyordu. Ölümünden sonra ülkedeki Müslümanlara biraz daha özgürlük tanınması beklenirken, siyasi yönetimin uyguladığı yeni politikalar ile diktatör Kerimov'un izinden gittiğini açıkça gösteriyor.