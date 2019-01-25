ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, İslam'ın bir yandan iffet ve hayayı öğütlerken, diğer yandan bu erdemleri çiğneyen zinayı haram kıldığı belirtilerek, "İslam'a göre evlilik dışı ve nikahsız birliktelik demek olan zina, dinin büyük günah saydığı, aklın yanlış bulduğu ve ahlakın çirkin gördüğü bir fiildir." ifadelerine yer verildi.

"İslam ahlakının özü hayadır" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, insanın fena ve çirkin söz ile fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklere sarılması için İslam dinince evrensel ilkeler getirildiği belirtilerek, vicdan, rahmet ve utanma duygusunu içinde barındıran hayanın bu ilkelerden biri olduğu hatırlatıldı.

Hayanın, kişinin mahremiyet sınırlarını bilmesini sağlayan ve onu hayra yönelten fıtri bir duygu olduğu kaydedilen hutbede, bu duygunun inanan gönülleri sevgi, saygı ile güvenle doldurduğu, aşırılıkların önüne geçerek huzurlu bir toplum oluşturduğu kaydedildi.

Allah katında bütün müminlerin haramdan uzak durmak ve iffetli olmakla sorumlu tutulduğu vurgulanan hutbede, şunlar belirtildi:

"Yüce dinimiz İslam, bir yandan iffet ve hayayı öğütlerken diğer yandan bu erdemleri çiğneyen zinayı haram kılar. Çünkü İslam'a göre evlilik dışı ve nikahsız birliktelik demek olan zina, dinin büyük günah saydığı, aklın yanlış bulduğu ve ahlakın çirkin gördüğü bir fiildir. İnsanın fıtratına aykırı davranması, onur ve haysiyetini zedelemesidir. Zina, değersizlik duygusu yaşatarak şefkat ve muhabbet bağlarını koparır. İnsanlar arasına güvensizlik, kin ve nefret tohumları ekerek toplumun manevi ve ahlaki değerlerini kökünden sarsar."

Hutbede, Allah'ın koymuş olduğu bütün emir ve yasakların birçok hikmetinin bulunduğu vurgulanarak, "İffetli olma emrinin ve zina yasağının en önemli hikmeti ailenin korunmasıdır. Zira evlilik dışı birliktelikler bir yandan aile kurumunun çöküşüne sebep olurken, diğer yandan da temiz nesillerin varlığını tehdit etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

