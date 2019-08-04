Islak zeminde virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı Kastamonu-Daday karayolu Taşlık köyü mevkiinde ıslak zeminde virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu.

Kastamonu-Daday karayolu Taşlık köyü mevkiinde ıslak zeminde virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Taşlık köyü mevkiinde Mehmet Sezer (56) idaresindeki 34 FG 4207 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle ıslak zeminde virajı alamayınca yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Mehmet Sezer ile araçta yolcu olarak bulunan Sevin Sezer (63), Saliha Sezer (54), Birol Sezer (32) ve Seher Sezer (83) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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