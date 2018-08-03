Islak mendille ağzını sildi, yaralar oluştu

Lavaboya gidemediğimiz zamanlarda çözüm yolu olarak gördüğümüz ıslak mendil kullanımı bakın 8 yaşındaki kız çocuğunu nasıl bir hale getirdi... Connectict Tıp Üniversitesi'nde dermatoloji ve pediatri uzmanı Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızın tedavi sürecinde ıslak mendillerin zararını araştırmaya başladı.

BU MADDEYE DİKKAT

Birçok çocuğun aynı ya da benzer reaksiyonları verdiğini gördükten sonra ıslak mendillerin içinde bulunan 'methylisothiazolinone' maddesinin alerjen olduğunu tespit etti.

İÇERİĞİNDE BULUNAN MADDELERE DİKKAT EDİN

Temizlik amaçlı üretilen ve kullanılan bu ıslak mendiller ile ilgili dermatalog Dr. Ellen Frankel, almadan önce içindeki maddelere bakılması gerektiğine dair aileleri uyardı.

Eğer içinde 'methylisothiazolinone' maddesi bulunuyorsa kesinlikle almaması gerektiğini belirtti.