İslahiye’de Bağımlılık Gönüllüleri Farkındalık Etkinlikleri Düzenledi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İslahiye Meslek Yüksekokulu Bağımlılıkla Mücadele gönüllü öğrencileri, Yerleşkeye komşu okulları ziyaret ederek, farkındalık etkinliklerinde bulundular.

GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Bilal Erdoğan koordinatörlüğünde İslahiye Yerleşkesine komşu olan Türkbahçe Köyü Türkbahçe İlkokulu, Türkbahçe Ortaokulu ile TOKİ Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak okullar ziyaret edilerek öğrencilerle söyleşi yapıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilerin bağılılık konusunda dikkatlerini çekmek amacıyla çeşitli sorular sorularak cevabı bilen öğrencilere hediyeler verildi, öğrencilerle birlikte şarkı söylendi. Farkındalık etkinlikleri kapsamında okullara bağımlılık ile ilgili afiş asıldı ve söyleşilerde öğrencilere bağımlılıkla mücadele broşürleri dağıtıldı.

GAÜN Genç Yeşilay ve Bağımlılıkla Mücadele Öğrenci temsilcisi Gizem Malıçok, “Yapılan etkinliğin çok yararlı olduğunu söyleyerek hocamızın eşliğinde çocuklarla çok güzel vakit geçirdik, onlara zihinlerinde kalacak küçük izler bıraktık” şeklinde konuştu.

İslahiye Türkbahçe Ortaokulu Müdürü Ufuk Kuş ise, “Üniversiteler toplumun her konuda aydınlattığı gibi öğrencilerimizi bağımlılık ile ilgili aydınlatarak öğrencilerimizin kötü alışkanlıkları edinmemelerine katkı sağlıyor. Yapılan etkinliğin öğrenciler adına çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bağımlılık Koordinatörü Bilal Erdoğan’a ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.