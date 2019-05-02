İŞKUR’DAN yüzde 50 istihdam garantili kurs İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü, yüzde 50 istihdam garantili kurs düzenledi.

İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü, yüzde 50 istihdam garantili kurs düzenledi.

2019 İstihdam Seferberliği çalışmaları kapsamında; nitelikli istihdamın desteklenmesi ve artırılması amacıyla Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ece Ege Tekstil arasında imzalanan MEGİP - Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolüne göreİç Giyim Konfeksiyon Makinecikursu düzenlendi.

Çaycuma’nın Saltukova ilçesinde faaliyet gösteren Ece Ege Tekstil firmasında MEGİP projesine esas düzenlenen İç Giyim Konfeksiyon Makineci kursu için 25 kursiyer seçimi gerçekleşti.

Zonguldak İŞKUR ile Ece Ege Tekstil tarafından nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan mesleki eğitim kursundan mezun olan kursiyerlerin yüzde ellisi firma bünyesinde istihdam edilecek.

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