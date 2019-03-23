İŞKUR'dan müthiş fırsat! Üniversiteliye 2 bin 425 lira destek Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) bünyesinde hazırlanan iş projesi, üniversite öğrencilerine yaz döneminde para kazanma fırsatı veriyor. 12 hafta boyunca çalışan gençler 2 bin 425 lira harçlık elde edebilecek.

Programa göre, üniversite öğrencileri, yaz döneminde kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle ‘Toplum Yararına Programı’ kapsamında çalışabilecek. 2 bin 425 lira harçlık müjdesi Katılımcıya, günlük asgari ücretin katılım sağlanan gün sayısıyla çarpımıyla ortaya çıkan miktar ödenecek. Programa katılan öğrenciler haftada 3 gün, günde 8 saat çalışacak. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67 lira 36 kuruş ödenecek. 12 hafta boyunca 36 gün çalışan gençler, 2 bin 425 lira harçlık elde edebilecek.

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