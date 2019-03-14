İŞKUR’dan gençlere özel program

Çalışma ve İş Kurumu Mardin İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle 4. kariyer günleri düzenledi. Programda üniversite öğrencilerine İŞKUR imkan ve avantajları anlatıldı.

Mardin’de üniversiteli gençlere İŞKUR İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle "İŞKUR Kampüste" etkinliği düzenledi. Atatrük Kültürü Merkezi’nde düzenlenen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, vali yardımcıları, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın ve üniversite öğrencileri katıldı.

Gençlere İŞKUR imkanları ve kişisel gelişim seminerine verildi. Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Ahmet Şerif İzgören, gençlerle bir araya gelerek iş hayatında başarıya giden yolları anlattı.

Gençlerin iş hayatına yönelik sorularının yanıtlandığı programda konuşan İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın, gençlere İŞKUR aracılığı ile sunulan kariyer fırsatlarından faydalanması için kariyer günlerinin düzenlendiğini ifade ederek programın gençlere hayırlı olmasını diledi. Üniversite öğrencilerine “İŞKUR Kampüste” projesiyle CV hazırlama, mülakat ve eğitim fırsatlarını değerlendirmede yeni bir deneyim kazandırılması hedefleniyor.