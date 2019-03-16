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İŞKUR'dan hanımlarına aile bütçesine katkı imkanı

Çalışan kadın sayısının artırılması ve kadınların istihdam edilmesine destek olan İŞKUR'un yeni bir projesiyle kadınlar ‘evde’ iş yaparak aile bütçesine katkı sağlayacak

16 Mart 2019 Cumartesi 16:12
İŞKUR'dan hanımlarına aile bütçesine katkı imkanı

İŞKUR tarafından ev kadınları günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, 600 ile 800 lira arasında gelir elde edebilecek.

Sunulan bu imkandan yararlanmak isteyen kadınlar, kuruma giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırarak, sisteme kaydedilecek.

Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak, evde yapmalarına uygun olan işler, SMS’le iletilecek.

Söz konusu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:34
  1. İŞKUR
  2. kadınların istihdamı

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